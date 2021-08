Barcellona-Juventus Women dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non solo al maschile, ma Barcellona-Juventus sarà anche al femminile. Tutto sulla gara: da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

BARCELLONA-JUVENTUS WOMEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Juventus Women

Barcellona-Juventus Women Data: 8 agosto 2021

8 agosto 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Il Trofeo Gamper tra Barcellona e Juventus non sarà solo al maschile. Alle 18 ci sarà un antipasto con l'amichevole tra il Barcellona femminile, campione in carica, e la Juventus Women. Dopo aver battuto il Montpellier per 2-1, le ragazze allenate da Montemurro affrontano le fortissime iberiche in un match che può rappresentare un banco di prova delle proprie ambizioni anche in ambito europeo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Barcellona-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-JUVENTUS WOMEN

Barcellona-Juventus Women si giocherà domenica 8 agosto all'Estadi Johan Cruijff di Barcellona e non al Camp Nou. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00

Barcellona-Juventus Women verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253 sul satellite).

Non solo in tv, ma Barcellona-Juventus Women si potrà seguire anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno fare affidamento anche su Sky Go, servizio usufruibile attraverso tutti i dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand messo a disposizione da Sky.

Probabile 4-3-3 per il Barcellona con Panos tra i pali, linea difensiva a quattro con Torrejon, Pereira, Valasco e Cmogorcevic. Losada, Putellas e Hamraoui in mezzo. Hansen, Hermoso e Mariona in avant.

4-4-2 per la Juventus Women con Peyraud Magnin in porta, Lundorf, Gama, Salvai e Boattin in difesa. Bonansea, Caruso, Zamanian e Cernoia in mediana. Girelli e Staskova in attacco.

BARCELLONA (4-3-3): Panos; Torrejon, Pereira, Velasco, Cmogorcevic; Losada, Putellas, Hamraoui; Hansen, Hermoso, Mariona.

JUVENTUS WOMEN (4-4-2): Peyraud Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Bonansea, Caruso, Zamanian, Cernoia; Girelli, Staskova.