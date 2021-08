Barcellona-Juventus, serataccia per Umtiti: fischiatissimo dai tifosi

Samuel Umtiti è stato contestato prima e durante il Trofeo Gamper: "Meglio non dire nulla". Fischi anche per Dembélé, Sergi Roberto e Coutinho.

Non lo sopportano più. E non da oggi: da tempo. Samuel Umtiti lo sapeva già, ben prima di ieri sera, ma al Trofeo Gamper ha avuto l'ennesima conferma, quella definitiva, del fatto che al Barcellona è ormai un vero e proprio indesiderato.

Prima della gara stravinta contro la Juventus, i giocatori della rosa del Barcellona sono stati presentati al pubblico dell'Estadi Johan Cruijff, l'impianto in cui si è disputata la sfida. Non c'era Leo Messi, naturalmente. Del resto non è più un giocatore del Barça. Ma Umtiti c'era. E la gente, alla sua sola vista, ha perso la pazienza.

Giù fischi quando è toccato a lui essere presentato. E giù fischi anche al momento dell'ingresso in campo da subentrato, a una ventina di minuti dalla fine al posto di Araujo. Poi, a dire il vero, qualcuno s'è impietosito e ha fatto partire qualche timido applauso a ogni tocco di palla.

È l'apice di un rapporto mai decollato. Perché Umtiti è stato pagato tanto (25 milioni di euro) senza riuscire praticamente mai a corrispondere sul campo alle aspettative riposte nei suoi confronti. Costantemente dato in partenza, il mancino è sempre rimasto in Catalogna. Ed è per questo che è ormai inviso alla quasi (quasi?) totalità della tifoseria, che ieri sera gliel'ha fatto capire chiaramente.

E Umtiti? Non ha reagito. In campo, almeno. Perché proprio dopo la partita contro la Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia decisamente esplicativa del proprio stato d'animo:

"A volte, è preferibile non dire nulla e lasciare che sia il silenzio a occuparsi delle cose".

Umtiti, peraltro, non è stato l'unico giocatore fischiato dai tifosi del Barcellona al momento della presentazione: come lui anche l'ex bianconero Miralem Pjanic, che potrebbe tornare proprio alla Juventus, e pure i vari Coutinho, Dembélé e Sergi Roberto. Solo quest'ultimo è sceso in campo contro la Juventus, partendo titolare prima di uscire a partita in corso.