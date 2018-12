Barcellona, Jordi Alba e l'accoglienza per Morata: “Sarebbe il benvenuto”

Il terzino del Barcellona risponde alle voci di mercato su un possibile arrivo di Morata in blaugrana: "Qui sarebbe il benvenuto".

“Apprezzo molto Morata come giocatore – ha dichiarato Jordi Alba nel corso di un evento pubblicitario a Montjuic – Gioca da molti anni ad alto livello, ma alla fine è una decisione del club”.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Con queste parole il terzino blaugrana ha risposto alle voci che parlano di un possibile arrivo dell’attaccante del Chelsea al Barcellona nel prossimo calciomercato di gennaio.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto raccontato ieri da alcuni media catalani, Morata si sarebbe infatti offerto ai blaugrana, desideroso di tornare in Liga dopo un’esperienza poco esaltante in Premier League. Ad aprire una porta all’arrivo in Catalogna dello spagnolo ci ha provato dunque il connazionale Jordi Alba:

“La decisione di un suo possibile acquisto spetterebbe ovviamente al club, sempre che le voci siano vere – ha poi aggiunto l’ex Valencia - ma io sarei pronto ad accoglierlo a braccia aperte, come anche i miei compagni”.

In questa stagione con il Chelsea Morata per il momento ha realizzato 7 reti in 20 partite, troppo poco per un attaccante pagato più di 65 milioni nell’estate del 2017.