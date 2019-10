Barcellona-Inter, Firpo va ko: lesione muscolare in allenamento

Junior Firpo alle prese con una lesione muscolare in allenamento: con l'assenza di Jordi Alba, il Barcellona potrebbe schierare Semedo contro l'Inter.

Ancora problemi fisici per un incerottato: alla lista degli assenti per il big match contro l' si aggiunge anche Junior Firpo, che si è fermato ieri in allenamento a causa di una lesione muscolare.

Questo il comunicato ufficiale del club blaugrana, che conferma l'assenza dello spagnolo:

"Junior Firpo ha subito un infortunio muscolare alla gamba destra e non giocherà questa sera al Camp Nou. I test hanno evidenziato una lesione muscolare, nei prossimi giorni saranno stabiliti i tempi di recupero".

L'esterno spagnolo alza bandiera bianca per la sfida del Camp Nou: considerata l'assenza sicura di Jordi Alba, Valverde potrebbe spostare Semedo sulla corsia di sinistra, rilanciando Sergi Roberto dal primo minuto nel ruolo di terzino destro.

A rischio Lionel Messi e Dembelè, entrambi convocati ma ancora non al top della condizione: out anche Umtiti, che lascia il posto a Lenglet accanto a Pique davanti alla porta di Ter Stegen. Il centrocampo è invece scolpito con De Jong e Arthur accanto alla 'diga' Busquets.