Barcellona-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Inter sfida il Barcellona nella seconda giornata dei gironi di Champions. Le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Entra nel vivo la dell' : trasferta a per la capolista della che domenica sera sarà impegnata in un altro probante scontro con la , valido per mantenere il primo posto e lasciare i bianconeri a distanza di sicurezza.

In Europa la situazione è leggermente diversa: tutte e quattro le squadre a un punto dopo la prima partita che ha visto i nerazzurri impattare 1-1 nei minuti finali a San Siro contro lo Slavia Praga. Blaugrana salvati invece da Ter Stegen che ha parato un rigore a Reus nello 0-0 di .

Barcellona e Inter si incontrarono anche lo scorso anno, sempre alla fase a gironi: 2-0 per i catalani in firmato Rafinha e Jordi Alba, 1-1 a Milano dove Icardi rispose all'acuto di Malcom. Un pareggio comunque inutile ai fini della qualificazione, sfumata dopo il pari col che decretò la 'retrocessione' in della squadra allora allenata da Luciano Spalletti.

Per capire quanto sia duro l'impegno che attende l'Inter basta il dato sull'ultima sconfitta interna del Barcellona in Europa: lo 0-3 col del 1 maggio 2013, oltre sei anni fa.

Conte sfidò la formazione di Valverde nella stagione 2017/2018 con il agli ottavi di finale: 1-1 a 'Stamford Bridge' e secco 3-0 per Messi e compagni nel ritorno del 'Camp Nou'.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti relativi alle formazioni e le indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

BARCELLONA-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Inter

Barcellona-Inter Data: 2 ottobre 2019

2 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Streaming: Sky Go, Now Tv​

ORARIO BARCELLONA-INTER​

Il match tra Barcellona e Inter è in programma per mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21. Calcio d'inizio al 'Camp Nou'. L'arbitro è lo sloveno Damir Skomina.

Barcellona-Inter sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; numero 472 e 482 del digitale terrestre). Telecronaca affidata a Fabio Caressa con commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Chi non potrà guardare Barcellona-Inter in tv potrà farlo in su Sky Go che offre agli abbonati Sky la possibilità di assistere agli eventi sportivi più importanti in mobilità su smartphone, pc e tablet. L'alternativa è rappresentata da Now Tv.

Messi dovrebbe partire dalla panchina: infortunio non ancora smaltito completamente dalla 'Pulce' e chance dal primo minuto per Carles Perez. Arthur in pole su Rakitic per un posto come interno di centrocampo, Semedo e Junior Firpo i terzini. Al centro della difesa ci sarà Lenglet: indisponibile l'infortunato Umtiti.

Inter senza l'acciaccato Romelu Lukaku come annunciato in conferenza stampa da Conte: Lautaro-Sanchez la coppia d'attacco. Candreva favorito su D'Ambrosio per l'out di destra, intoccabili Brozovic e Sensi. Godin torna titolare dopo il turno di riposo osservato in campionato.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte