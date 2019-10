Barcellona, Guardiola ricorda il primo Messi: "Ho capito che avremmo vinto tutto"

Pep Guardiola ha ricordato il suo primo incontro con Messi e i dubbi sorti su di lui a primo impatto: "L’ho visto così piccolo e timido".

L'attuale allenatore del Pep Guardiola rimane con il cuore nella sua ed in un'intervista a 'Catalunya Radio' ha ricordato il primo incontro con Lionel Messi avvenuto nel 2008 e delle sensazioni e i dubbi che ha avuto dopo il primo impatto con la 'Pulce'.

"Qualche giocatore della rosa mi aveva detto che in squadra c’era qualcuno di veramente forte. Mi avevano raccontato che era un giocatore ubn po' piccolino, ma che segnava tanti gol e aveva un dribbling spettacolare. Non lo conoscevo ancora, poi un giorno ci siamo visti al negozio della Nike all'aeroporto di El Prat. L’ho visto così piccolo e timido e ho pensato: "Ma è questo il giocatore di cui mi parlano così bene?".

I dubbi di Guardiola sulla tenuta fisica e psicologica del piccolo giocatore da Rosario sono, però, stati spazzati via fin dalle prime partite della stagione. La classe dell'argentino era cristallina e, nonostante i soli 21 anni, era già un giocatore tremendamente decisivo. A Pep sono bastate un paio di partite per rendersi conto della grandezza di Messi.

"Abbiamo iniziato la stagione in e vincevamo 0-5 o 1-6 con tre gol di Messi. E a quel punto ho capito che avremmo vinto tutto".

La stagione 2008/09 di Lionel Messi in effetti si concluse con 38 goal, 18 assist e un 'Triplete' incastonato nella bacheca del club catalano. Le sensazioni di Guardiola furono profetiche, anche se per quello che ora è l'allenatore più ambito del mondo si trattava della prima esperienza su una panchina di livello. La vittoria contro il all'Olimpico gli regalò la al suo primo anno in panchina e il feeling con la 'Pulce' è stato un fil rouge per tutta la sua esperienza in blaugrana, nonostante i dubbi iniziali.