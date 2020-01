Barcellona-Granada dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona ospita il Granada nella 20ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il , passato sotto la guida tecnica di Quique Setién, sfida in casa il Granada di Diego Martínez nella 20ª giornata della . I catalani, dopo il successo del sul sabato pomeriggio, sono secondi in classifica con 40 punti, con un cammino di 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, gli andalusi si trovano in 10ª posizione assieme al Betis con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Segui Barcellona-Granada in diretta streaming su DAZN

I 47 precedenti nella Liga vedono un netto dominio dei blaugrana con 37 vittorie, 6 affermazioni del Granada e 4 pareggi. Al Camp Nou, in particolare, gli andalusi non sono mai riusciti a vincere, con 23 successi catalani su altrettanti confronti.

Il Barcellona non perde nella Liga da 8 gare, ma ha pareggiato 3 delle ultime 4 partite, vincendo la quarta. Il Granada invece è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate di campionato. I 40 punti con cui i catalani si sono laureati campioni di inverno sono il punteggio più basso dopo il girone di andata da quello stabilito dallo stesso Barcellona nella stagione 2006/07, quando vinse il campionato spagnolo il Real Madrid di Fabio Capello.

Lionel Messi è il capocannoniere del Barcellona e della Liga con 13 reti, e ha segnato 11 reti in 11 partite con il Granada, 8 nei 5 confronti disputai al Camp Nou. Antonio Puertas, con un bottino di 4 goal, è invece il giocatore più prolifico del Granada. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Granada: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-GRANADA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Granada

Barcellona-Granada Data: 19 gennaio 2020

19 gennaio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-GRANADA

Barcellona-Granada si disputerà la sera di domenica 19 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Valentin Pizarro Gómez, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 48° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Barcellona-Granada sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato spagnolo, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Barcellona-Granada sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di gustarsi la sfida Barcellona-Granada in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Una volta terminata la gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Il nuovo tecnico dei catalani Quique Setién dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-3. In attacco, visti gli infortuni di Luís Suárez e Dembelé, toccherà al giovane talento Ansu Fati completare il tridente con Messi e Griezmann. A centrocampo è squalificato Frenkie De Jong: sarà Sergi Roberto ad affiancare Busquets e Rakitic. In difesa, davanti al portiere Ter Stegen, Semedo e Jordi Alba saranno i due terzini, con Piqué e Lenglet a comporre la coppia centrale.

Diego Martinez manderà in campo gli andalusi con il 3-4-2-1. Davanti al portiere Rui Silva, Domingos Duarte, Germán e J.A. Martínez comporranno la linea a tre difensiva. A centrocampo Victor Díaz e uno fra Foulquier (favorito) e Carlos Neva spingeranno sulle due fasce, con Y. Herrera e Gonalons interni. In attacco Soldado agirà da centravanti, con Puertas e Machís a sostegno sulla trequarti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

GRANADA (3-4-2-1): Rui Silva; Domingos Duarte, Germán, J.A. Martínez; Victor Díaz, Y. Herrera, Gonalons, Foulquier; Puertas, Machís; Soldado.