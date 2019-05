Barcellona-Getafe: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona affronta il Getafe nella 37ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde, già laureatosi campione di da alcune giornate, sfida in casa il di Pepe Bordalás nella 37ª giornata della . I catalani comandano la graduatoria con 83 punti, frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, il Getafe è al 4° posto con 58 punti e un cammino di 15 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte e ha bisogno di un punto per conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima al termine di una grande stagione per la compagine dell'area metropolitana di Madrid.

Il fuoriclasse Lionel Messi è il capocannoniere della Liga con 34 goal segnati in 32 presenze, mentre Jaime Mata e Jorge Molina sono i migliori marcatori de 'Los Azulones' con 14 reti realizzate in campionato a testa. Il Barcellona ha rimediato 2 vittorie e una sconfitta a Vigo nelle ultime 3 giornate, ed è chiamato al riscatto dopo il pesante 4-0 subito a che ha determinato l'eliminazione dalla Champions League, il Getafe ha ottenuto invece un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-GETAFE

Barcellona-Getafe è in programma il pomeriggio di domenica 12 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona con fischio d'inizio previsto alle ore 18.30. Fra le due squadre sarà 28° confronto nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE BARCELLONA-GETAFE IN TV E STREAMING

La sfida Barcellona-Getafe sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN con telecronaca curata da Massimo Callegari. Gli utenteti del servizio potranno seguirla su diversi dispositivi: ad esempio in , se in possesso di un moderno modello smart, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, una console da gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Naturalmente il match sarà visibile anche su pc, tablet e smartphone.

Poco dopo il fischio finale, DAZN renderà disponibile il match on demand, e per tifosi e appassionati sarà possibile godersi 'su richiesta' la gara integrale o gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-GETAFE

Valverde chiede ai suoi una prova d'orgoglio dopo l'umiliante 4-0 di Liverpool e in vista della finale di contro il , e schiererà la miglior formazione possibile davanti al proprio pubblico. Oltre al lungodegente Rafinha, non ancora pronto, le assenze pesanti saranno in attacco, dove Luis Suarez dovrebbe aver già finito la stagione a causa di una lesione al menisco, e Dembelé è alle prese con una lesione al bicipite femorale. Davanti a Ter Stegen, in difesa Semedo e Jordi Alba saranno i due terzini, con Piqué e Lenglet al centro. A centrocampo Arthur sarà preferito a Vidal accanto a Busquets e Rakitic. Davanti, infine, Messi sarà spostato nel ruolo di 'falso nueve', con Malcom e Coutinho ai suoi lati nel tridente.

Pepe Bordalás si affiderà al consueto 4-4-2 e a sua volta avrà l'assenza molto pesante di Mata in attacco, oltre a quella di Bruno Gonzalez in difesa, entrambe per squalifica. Davanti sarà dunque Ángel Rodríguez a far coppia con Jorge Molina. A centrocampo Foulquier e Olivera saranno le due ali, con Arambarri e Maksimovic interni. Dietro, con David Soria fra i pali, la coppia centrale sarà composta da Djené e Ignasi Miquel, mentre gli esterni bassi saranno Damián Suárez a destra e Cabrera sulla corsia mancina.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Malcom, Messi, Coutinho.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Ignasi Miquel, L. Cabrera; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Olivera; Ángel Rodríguez, Jorge Molina.