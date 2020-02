Barcellona-Getafe dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida in casa il Getafe nella 24ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Quique Setién sfida in casa il di Pepe Bordalás, rivelazione della , nel big match della 24ª giornata del massimo campionato spagnolo. I catalani sono secondi in classifica dietro al a quota 49 punti, con un cammino di 15 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, i madrileni inseguono al 3° posto con 42 punti, frutto di 12 successi, 6 pareggi e 5 k.o., e si trovano in piena zona .

Nei 29 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo, i blaugrana dominano con 21 successi, 6 pareggi e 2 affermazioni del Getafe. Il Barcellona, in particolare, non perde da 14 partite nella Liga contro i madrileni, con un parziale di 10 vittorie e 4 pareggi. Los Azulones hanno ottenuto il loro ultimo successo il 26 novembre 2011, quando al Coliseum Alfonso Pérez si sono imposti per 1-0 sui quotati rivali, guidati allora da Pep Guardiola, con rete decisiva di Juan Valera.

È dall'aprile 2016, inoltre, che una squadra madrilena non espugna il Camp Nou: in quell'occasione a riuscirci fu il Real Madrid, che si impose 2-1 in trasferta. Il Barcellona ha ottenuto 3 vittorie e una sconfitta contro il nelle ultime 4 gare disputate nella Liga, il Getafe invece è reduce da 4 vittorie consecutive in campionato senza subire goal.

Contro il Barcellona il tecnico del Getafe, Pepe Bordalás, taglierà il traguardo delle 100 panchine nella Liga alla guida della squadra, con un bilancio finora positivo di 42 vittorie, 30 pareggi e 27 sconfitte. Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e della Liga con 14 reti: la 'Pulce' ha partecipato alla realizzazione di 20 reti (11 goal e 9 assist) nelle sue 11 partite contro il Getafe in tutte le competizioni, ma non ha partecipato alla realizzazione di alcuna rete negli ultimi 2 confronti.

Ángel Rodríguez è invece il bomber del Getafe con 9 reti realizzate: l'attaccante è inoltre il giocatore che ha partecipato a più goal nella Liga entrando in campo dalla panchina, 9 (7 goal e 2 assist), nell'ultimo decennio, assieme ad Ángel Correa (9 partecipazioni nel 2015/16, con 5 reti e 4 assist). In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Getafe: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BARCELLONA-GETAFE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Getafe

Barcellona-Getafe Data: 15 febbraio 2020

15 febbraio 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-GETAFE

Barcellona-Getafe si disputerà il pomeriggio di sabato 15 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona con fischio d'inizio alle ore 16.00. La partita sarà arbitrata dal signor Guillermo Cuadra Fernández. Sarà la 30ª partita nella Liga fra le due formazioni.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Barcellona-Getafe, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la partita Barcellona-Getafe in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Quique Setién non potrà disporre di Luis Suárez, che tornerà soltanto a maggio a causa della lesione riportata al menisco, e Dembelé, fuori per il resto della stagione dopo la rottura completa del tendine prossima del bicipite femorale della gamba destra e la conseguente operazione cui si è sottoposto in Finlandia. In attacco sarà dunque confermato il tridente composto da Messi, Griezmann e Ansu Fati. A centrocampo Busquets sarà il playmaker, con ballottaggio fra Sergi Roberto e Arthur come mezzala destra e Frenkie De Jong mezzala sinistra. In difesa, davanti a Ter Stegen, spazio ad Umtiti al centro accanto a Piqué al posto dello squalificato Lenglet. Semedo e Jordi Alba saranno i due terzini.

Pepe Bordalás risponderà con un classico 4-4-2. Davanti il tandem d'attacco sarà formato da Ángel Rodríguez e Jaime Mata. Il brasiliano Kenedy e Cucurella agiranno da ali, con Arambarri e Nemanja Maksimovic interni di centrocampo. Fra i pali giocherà David Soria. Davanti a lui, squalificato Damián Suárez, in difesa a destra ci sarà Nyom, con Olivera a sinistra e al centro la coppia Djené-Etxeita.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera; Kenedy, Arambarri, Ne. Maksimovic, Cucurella; Ángel Rodríguez, Jaime Mata.