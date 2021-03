Barcellona fuori dall'elite d'Europa: sei anni di delusioni

Surclassato da PSG e Bayern, rimontato da Roma e Liverpool, eliminato da Atletico e Juventus: blaugrana sempre più giù.

E' entrata in un ciclo deludente, oramai da tempo. Da cui non si vede l'uscita. Il Barcellona come favorita della Champions, o tra squadre le più importanti del torneo europeo, non esiste più. Per l'ennesima volta, infatti, i blaugrana cadono nella fase ad eliminazione diretta.

Stavolta la pazzesca rimonta avvenuta qualche anno fa contro il PSG non è arrivata, per tanti motivi: allora il Barcellona poteva contare sul Camp Nou e una squadra tecnicamente più forte, stavolta niente tifosi e gara di ritorno da giocare in trasferta. Praticamente impossibile.

Messi segna, ma sbaglia un rigore. Fuori. Sono ormai sei anni, dunque, che il Barcellona esce dalla Champions prima della finale, e solamente in un'annata, quella 2018/2019, è arrivata almeno in semifinale. Per il resto tante batoste, goleade e rimonte: Liverpool, Roma, PSG, Bayern, Atletico Madrid e Juventus hanno festeggiato. I catalani, dal 2015, hanno deluso ampiamente.

Ogni annata ha visto il Barcellona sperare, prima di tornare ad una dura realtà che non li vede più come elite d'Europa. Il 2-8 subito al Camp Nou contro il Bayern nel 2020 è stato l'emblema delle disfatte, ma anche la rimonta dell'Olimpico contro la Roma , il 4-0 contro il Liverpool e l'1-4 contro il PSG fanno pensare.

A queste si aggiungono anche il 3-0 contro la Juventus nel 2017 e l'eliminazione per mano di Simeone . Insomma, dopo la vittoria della Champions ai danni proprio dei bianconeri, con Luis Enrique in panchina, tutto è cambiato. La società è regredita ai tempi pre-Ronaldinho, insomma.

Il ritorno di Laporta come presidente dà grandi speranze ai tifosi per il futuro, ma il nuovo-vecchio presidente avrà diverse problematiche da risolvere, dai debiti del club alla permanenza di Messi. Tornata in lotta per la Liga e la Coppa del Re, il Barcellona può comunque ancora salvare la sua annata 2020/2021.

Dopo il 4-1 di Barcellona firmato Mbappè, pochi, pochissimi tifosi, credevano in una rimonta a Parigi. La fiducia nella squadra è ormai ai minimi termini nonostante una rimonta, questa sì riuscita, contro il Siviglia in Coppa del Re e in campionato, ai danni di un Atletico comunque ancora in vetta.

Laporta ha già cominciato a costruire il Barcellona del futuro, per un nuovo ciclo. Quello di Messi, almeno relativamente alla Champions, è finito da anni. Carta canta.