Barcellona-Espanyol dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona affronta il Derby contro l'Espanyol: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-ESPANYOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 8 luglio 2020

Orario: 22.00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Continua senza soste il lungo tour de force che conduce alla conclusione della . E’ infatti già tempo di pensare ad un 35° turno che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per la corsa al titolo di campione di . Se infatti il sarà impegnato contro l’, il Barcellona dovrà vedersela con l’Espanyol nel sentitissimo derby.

I blaugrana, che nella scorsa giornata del torneo sono tornati al successo dopo due pareggi consecutivi, imponendosi con un netto 4-1 sul campo del Villarreal, non possono più concedersi passi falsi, visto che i punti di distacco dalla vetta sono quattro.

Anche per l’Espanyol i margini d’errore sono ridotti a zero, ma per la compagine guidata da Francisco Rufete è le speranze di salvezza sono ormai ridotte al lumicino. Le ultime cinque sconfitte consecutive hanno infatti reso quasi impossibile la strada che porta alla permanenza nella massima divisione.

Il match d’andata, che si è disputato all’Estadi Cornellà-El Prat lo scorso 4 gennaio, si è chiuso sul 2-2. Alla rete iniziale di David Lopez avevano infatti risposto Suarez e Vidal, prima che Wu Lei quasi allo scadere trovasse il goal del definitivo pareggio.

In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Espanyol: dalle notizie sulle formazioni a come vederla in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-ESPANYOL

La partita tra Barcellona ed Espanyol si gioca mercoledì 8 luglio al 'Camp Nou' di Barcellona. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 22 italiane. La gara si disputerà a porte chiuse per l'emergenza coronavirus.

Barcellona-Espanyol, come tutte le partite di Liga, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà ovviamente visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l'app sul proprio dispositivo portatile.

Quique Setién disegnerà il suo Barcellona con il consueto 4-3-3 nel quale non ci saranno certamente gli infortunati Dembélé, Umtiti e De Jong. Nel cuore della difesa dovrebbe quindi esserci Lenglet al fianco di Piqué, mentre in mediana potrebbe essere Riqui Puig a completare la linea con Busquets e Vidal. In attacco, Suarez dovrebbe essere il perno centrale del tridente completato da Messi e Griezmann.

Rufete dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 che potrebbe prevedere Javi Lopez, Bernardo, Cabrera e Didac nella linea difensiva davanti a Diego Lopez. In attacco De Tomas dovrebbe agire da unica punta, con Melendo, Darder e Embarba a suo supporto.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego Lopez; Javi Lopez, Bernardo, Cabrera, Didac; David López, Marc Roca; Melendo, Darder, Embarba; De Tomas.