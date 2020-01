Il Barcellona esonera Valverde: Setién è il nuovo allenatore blaugrana

Il ha deciso di operare un cambio al timone: il club catalano ha raggiunto l'accordo per la rescissione consensuale con Ernesto Valverde, il nuovo allenatore blaugrana sarà Quique Setién.

Il Barcellona ha annunciato sui propri canali social la separazione da Valverde. Erano ben 17 anni che la società catalana non effetuava un cambio di allenatore a metà stagione: l'ultima volta, infatti, ad essere esonerato è stato Luis Van Gaal il 26 gennaio del 2003.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e