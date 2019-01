Barcellona-Eibar: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona ospita l'Eibar nella 19ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Barcellona di Ernesto Valverde ospita l'Eibar di José Luis Mendilibar nella 19ª giornata della Liga. I catalani guidano la classifica con 40 punti frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i baschi sono undicesimi con Real Sociedad e Valencia a quota 22 punti e hanno fatto un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Guarda Barcellona-Eibar in diretta streaming gratis su DAZN

Il fuoriclasse Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e del campionato con 16 goal in 16 presenze, mentre l'attaccante brasiliano Charles è il giocatore più prolifico degli ospiti con 6 reti in 16 gare giocate. Il Barcellona è reduce da 5 vittorie consecutive nella Liga, l'Eibar invece ha collezionato 4 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-EIBAR

Barcellona-Eibar si giocherà domenica 13 gennaio 2019 alle ore 18.30 al Camp Nou di Barcellona. Sarà il 9° confronto fra le due squadre nella Liga spagnola.

DOVE VEDERE BARCELLONA-EIBAR IN TV E STREAMING

La partita Barcellona-Eibar sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-EIBAR

Valverde dovrà fare a meno degli infortunati Rafinha, Umtiti e Vermaelen, in dubbio anche Samper che sta recuperando ma potrebbe non essere ancora pronto. Nel ruolo di terzino destro dovrebbe rivedersi Sergi Roberto, così come Arthur a centrocampo al posto di Vidal. In attacco conferma per Dembelé nel tridente con Messi e Luis Suarez. Al centro della difesa Lenglet dovrebbe spuntarla su Murillo per far coppia con Piqué.

Mendilibar non potrà disporre del bomber brasiliano Charles e di Pedro Leòn e Ramis, tutti infortunati. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Enrich unica punta supportato da Orellana, Joan Jordán e Cucurella. In mediana agiranno Escalante e Diop. Davanti al portiere Dmitrovic, la difesa vedrà Rubén Peña e Cote come terzini, e la coppia Arbilla-Paulo Oliveira al centro.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suarez, Dembelé.

EIBAR (4-2-3-1): Dmitrovic; Rubén Peña, Arbilla, Paulo Oliveira, Cote; Escalante, Diop; Orellana, Joan Jordán, Cucurella; Enrich.