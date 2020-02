Barcellona-Eibar dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il di Quique Setién, prima di affrontare il al San Paolo nel match di andata degli ottavi di finale di , sfida in casa l' di Josè Luís Mendilibar nella 25ª giornata della .

I catalani sono secondi in classifica ad una lunghezza dal con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mentre i baschi si trovano al 16° posto a quota 24 punti, con un cammino di 6 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Negli 11 precedenti giocati dalle due squadre nella Liga l'Eibar non ha mai battuto il Barcellona, con un bilancio di 10 vittorie blaugrana e un pareggio. Nelle 5 sfide casalinghe, in particolare, i catalani hanno sempre vinto contro l'Eibar, segnando sempre almeno 3 goal (19 reti in totale).

Il Barcellona è reduce da una sconfitta con il e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, l'Eibar invece ha collezionato una vittoria con l' , 2 pareggi e una sconfitta in trasferta con l'Alavés nelle ultime 4 gare disputate.

Lionel Messi è il capocannoniere del Barcellona e della Liga spagnola con 14 reti, e ha partecipato ad almeno un goal nelle sue 10 gare in carriera in campionato con i baschi (16 centri e 3 assist in totale), mentre Fabián Orellana è il giocatore più prolifico dell'Eibar con un bottino di 6 goal all'attivo.

L'Eibar è la squadra che l'allenatore del Barcellona Quique Setién ha affrontato più volte in carriera (17 volte in tutte le competizioni), tuttavia il tecnico blaugrana ha perso 3 delle sue ultime 5 sfide contro i baschi. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Eibar: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-EIBAR

Barcellona-Eibar si disputerà il pomeriggio di sabato 22 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor César Soto Grado, è previsto per le ore 16.00. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nella Liga.

La sfida Barcellona-Eibar sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN potranno seguire Barcellona-Eibar in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Al termine della gara, sarà possibile vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Assenze pesanti per Quique Setién, che non potrà disporre degli infortunati Luis Suárez, Jordi Alba e Dembelé. Nel tridente d'attacco sarà ancora Griezmann ad agire da finto nove, con Messi e Ansu Fati ai suoi lati. In mediana Busquets agirà da playmaker, con Arthur e Frenkie De Jong mezzali. Dietro, davanti al portiere Ter Stegen, Semedo e Junior Firpo dovrebbero essere i due esterni bassi, con Piqué e Lenglet, favorito su Umtiti, a comporre la coppia centrale difensiva.

Mendilibar potrebbe affidarsi ad un modulo speculare a quello dei catalani. Fra i pali il portiere Dmitrovic, davanti a lui una linea a quattro difensiva con Arbilla, Burgos, Paulo Oliveira e Cote. A centrocampo Diop sarà il regista, con Escalante e Cristóforo, favorito su Edu Expósito, mezzali. Nel tridente d'attacco Sergi Enrich dovrebbe essere il centravanti, affiancato dagli esterni offensivi Pedro León e Orellana.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati.

EIBAR (4-3-3): Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Paulo Oliveira, Cote; Escalante, Diop, Cristóforo; Pedro León, Sergi Enrich, Orellana.