Barcellona, è fatta per il ritorno di Neymar: accordo raggiunto con il PSG

Neymar è a un passo dal ritorno al Barcellona: i catalani hanno raggiunto un accordo con il PSG, l'attaccante firmerà a breve.

Neymar è a un passo dal ritorno al : secondo 'Sky Sport' i catalani hanno raggiunto un accordo con il , e l'attaccante firmerà a breve il contratto .

I catalani hanno dunque battuto la concorrenza dei rivali del , e ora si apprestano a riabbracciare la stella brasiliana, che già aveva indossato la camiseta blaugrana per 4 stagioni, dal 2013 al 2017, prima del trasferimento record a Parigi per 222 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato sempre da 'Sky', gli intermediari sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. L'affare Neymar prevederebbe 3 contropartite tecniche più un cospicuo conguaglio . Le contropartite sono il centrocampista croato Ivan Rakitic , il difensore Jean-Clair Todibo ed Ousmane Dembelé , attualmente infortunato, ma al momento mancherebbe l'ok di quest'ultimo al trasferimento a Parigi. G

L'acquisto più costoso della storia del calcio torna dunque nella squadra che lo ha visto consacrarsi come giocatore di livello mondiale con 105 goal in 186 presenze totali in tutte le competizioni e conquistare 2 titoli di , 3 Coppe del Re e 2 Supercoppe europee.