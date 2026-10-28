Barcellona-Deportivo Alavés: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Orgoglio in campionato: il Barcellona cerca il riscatto contro un Alavés deciso a resistere

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Il Barcellona ospita il Deportivo Alavés allo Spotify Camp Nou in Liga, con l’obiettivo di reagire subito dopo la prima sconfitta stagionale in campionato.

La squadra di Hansi Flick aveva vinto nove partite consecutive in Liga prima che la doppietta nel finale di Kylian Mbappe regalasse al Real Madrid una vittoria per 2-1 sullo stesso campo lo scorso fine settimana. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio del Barcellona in vetta alla classifica, con l’Atletico Madrid che preme dal secondo posto.

Dopo la sconfitta nel Clásico, Flick è stato schietto, indicando nella mancanza di freschezza la ragione principale della prestazione insufficiente della sua squadra. Il tecnico tedesco ha anche indicato gli infortuni come la sua maggiore preoccupazione in vista di questa partita, con le alternative in difesa ridotte.

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L’Alavés arriva al Camp Nou da settimo in classifica nella Liga e nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. La squadra di Quique Sanchez Flores ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato e dovrà essere ben organizzata per ottenere un risultato positivo.

Per il Barcellona, la priorità è chiara: tornare a vincere davanti ai propri tifosi e conservare il primo posto nella Liga.

Duello chiave: Lamine Yamal contro Youssef Enríquez Lekhedim

Talento esplosivo sulla fascia: Lamine Yamal resta il principale creatore di gioco offensivo del Barcellona, capace di scardinare difese schierate con passaggi all’indietro precisi dalla linea di fondo e dribbling sulla fascia destra.

Il difensore basco sulla fascia: Il terzino sinistro Youssef Enríquez Lekhedim, che entrando dalla panchina ha avuto un ruolo chiave nel ribaltare l’inerzia contro il Málaga, affronta il compito difensivo più difficile del campionato. Il suo senso della posizione e la scelta dei tempi negli interventi saranno decisivi per impedire a Yamal di puntare i due difensori centrali.

Analisi tattica e probabili formazioni

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Chiave della partita: Il Barcellona parte nettamente favorito in casa e punta a schiacciare l’Alavés nella propria metà campo creando superiorità numerica sulle fasce e mantenendo una pressione territoriale costante. L’Alavés cercherà di chiudere gli spazi centrali, resistere a lunghi periodi di possesso avversario e colpire con rapide ripartenze verticali affidate a Lucas Boyé e ad Aitor Mañas, in grande forma.

Notizie dalle squadre e rose

Il Barcellona affronta questa partita senza Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, tutti indisponibili per infortunio. Xavi Espart si è infortunato durante la sconfitta nel Clásico dello scorso fine settimana, aggravando la situazione di un reparto difensivo già decimato. Flick ha confermato che Frenkie de Jong è tornato ad allenarsi ed è disponibile: una buona notizia per il centrocampo. Ulteriori aggiornamenti sulla squadra arriveranno a ridosso del calcio d’inizio.

L’Alavés dovrà fare a meno degli infortunati Facundo Garces e Mikel Rodriguez nella trasferta a Barcellona. Sanchez Flores dovrà gestire con attenzione la rosa e sono attesi ulteriori aggiornamenti sui giocatori disponibili prima della partita.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 2-1 contro il Real Madrid in Liga, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive in campionato. Prima aveva perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, anche se aveva battuto il Real Betis 5-2 e il Galatasaray 4-1 prima di quelle sconfitte. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Alavés ha ottenuto un pareggio e una vittoria, perdendo le altre tre. La gara più recente si è chiusa sull’1-1 in casa contro il Malaga, mentre in quella precedente ha perso 2-1 contro il Celta Vigo. Ha segnato appena due goal nelle ultime tre partite, a conferma di un rendimento offensivo discontinuo.

Precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l’Alavés ha vinto 1-0 in casa in Liga. In precedenza, il Barcellona aveva vinto 3-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e l’Alavés due, con 10 goal segnati e tre subiti dai catalani.