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Barcellona-Deportivo Alavés, anteprima di Liga: I blaugrana vogliono riaffermare la propria supremazia contro un Deportivo Alavés tenace

Barcellona vs Deportivo Alaves
LaLiga
Barcellona
Deportivo Alaves

Scottato dalla sconfitta casalinga di misura per 2-1 nel Clásico, arrivata dopo una delusione europea, il Barcellona ospita un combattivo Alavés, che arriva in Catalogna rinfrancato dal gol del pareggio segnato all'89' contro il Málaga in un finale emozionante.

Barcellona-Deportivo Alavés: i dettagli della partita

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LaLiga - Game Week 11
Spotify Camp Nou

Orgoglio in campionato: il Barcellona cerca il riscatto contro un Alavés deciso a resistere

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Barcellona ospita il Deportivo Alavés allo Spotify Camp Nou in Liga, con l’obiettivo di reagire subito dopo la prima sconfitta stagionale in campionato.

La squadra di Hansi Flick aveva vinto nove partite consecutive in Liga prima che la doppietta nel finale di Kylian Mbappe regalasse al Real Madrid una vittoria per 2-1 sullo stesso campo lo scorso fine settimana. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio del Barcellona in vetta alla classifica, con l’Atletico Madrid che preme dal secondo posto.

Dopo la sconfitta nel Clásico, Flick è stato schietto, indicando nella mancanza di freschezza la ragione principale della prestazione insufficiente della sua squadra. Il tecnico tedesco ha anche indicato gli infortuni come la sua maggiore preoccupazione in vista di questa partita, con le alternative in difesa ridotte.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

L’Alavés arriva al Camp Nou da settimo in classifica nella Liga e nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. La squadra di Quique Sanchez Flores ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato e dovrà essere ben organizzata per ottenere un risultato positivo.

Per il Barcellona, la priorità è chiara: tornare a vincere davanti ai propri tifosi e conservare il primo posto nella Liga.

Duello chiave: Lamine Yamal contro Youssef Enríquez Lekhedim

Talento esplosivo sulla fascia: Lamine Yamal resta il principale creatore di gioco offensivo del Barcellona, capace di scardinare difese schierate con passaggi all’indietro precisi dalla linea di fondo e dribbling sulla fascia destra.

Il difensore basco sulla fascia: Il terzino sinistro Youssef Enríquez Lekhedim, che entrando dalla panchina ha avuto un ruolo chiave nel ribaltare l’inerzia contro il Málaga, affronta il compito difensivo più difficile del campionato. Il suo senso della posizione e la scelta dei tempi negli interventi saranno decisivi per impedire a Yamal di puntare i due difensori centrali.

Analisi tattica e probabili formazioni

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Chiave della partita: Il Barcellona parte nettamente favorito in casa e punta a schiacciare l’Alavés nella propria metà campo creando superiorità numerica sulle fasce e mantenendo una pressione territoriale costante. L’Alavés cercherà di chiudere gli spazi centrali, resistere a lunghi periodi di possesso avversario e colpire con rapide ripartenze verticali affidate a Lucas Boyé e ad Aitor Mañas, in grande forma.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Barcellona - Deportivo Alaves

Allenatore

  • H. Flick

Il Barcellona affronta questa partita senza Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, tutti indisponibili per infortunio. Xavi Espart si è infortunato durante la sconfitta nel Clásico dello scorso fine settimana, aggravando la situazione di un reparto difensivo già decimato. Flick ha confermato che Frenkie de Jong è tornato ad allenarsi ed è disponibile: una buona notizia per il centrocampo. Ulteriori aggiornamenti sulla squadra arriveranno a ridosso del calcio d’inizio.

L’Alavés dovrà fare a meno degli infortunati Facundo Garces e Mikel Rodriguez nella trasferta a Barcellona. Sanchez Flores dovrà gestire con attenzione la rosa e sono attesi ulteriori aggiornamenti sui giocatori disponibili prima della partita.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
RMA
S1-2
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALA

ALA - Forma

VAL
S0-1
ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
MAL
D1-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Barcellona arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha perso 2-1 contro il Real Madrid in Liga, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive in campionato. Prima aveva perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, anche se aveva battuto il Real Betis 5-2 e il Galatasaray 4-1 prima di quelle sconfitte. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Alavés ha ottenuto un pareggio e una vittoria, perdendo le altre tre. La gara più recente si è chiusa sull’1-1 in casa contro il Malaga, mentre in quella precedente ha perso 2-1 contro il Celta Vigo. Ha segnato appena due goal nelle ultime tre partite, a conferma di un rendimento offensivo discontinuo.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l’Alavés ha vinto 1-0 in casa in Liga. In precedenza, il Barcellona aveva vinto 3-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e l’Alavés due, con 10 goal segnati e tre subiti dai catalani.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
109014011+2927
S
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
S
V
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
S
V
D
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
S
6
SivigliaSivigliaSEV
105231616017
V
S
D
S
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
S
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
V
D
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
D
S
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
S
V
S
D
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
S
D
S
S
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
S
V
D
D
S
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
S
D
D
V
S
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
S
D
S
V
S
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
S
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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