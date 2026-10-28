Barcellona- Deportivo Alaves: i dettagli della partita

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Orgoglio in campionato: il Barcellona cerca il riscatto contro un Deportivo Alaves determinato

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Il Barcellona ospita il Deportivo Alaves allo Spotify Camp Nou in Liga, con l’obiettivo di reagire subito dopo la prima sconfitta stagionale in campionato.

La squadra di Hansi Flick aveva vinto nove partite consecutive in Liga prima che una doppietta nel finale di Kylian Mbappe regalasse al Real Madrid il successo per 2-1 sullo stesso campo lo scorso fine settimana. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio del Barcellona in testa alla classifica, con l’Atletico Madrid che incalza dal secondo posto.

Dopo la sconfitta nell’El Clasico, Flick è stato schietto, indicando nella mancanza di freschezza il motivo principale della prestazione insufficiente della sua squadra. Il tecnico tedesco ha anche segnalato gli infortuni come la sua maggiore preoccupazione in vista di questa partita, con poche alternative a disposizione in difesa.

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Il Deportivo Alaves arriva al Camp Nou da settimo in classifica nella Liga e nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. La squadra di Quique Sanchez Flores ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato e dovrà essere ben organizzata per ottenere un risultato positivo.

Per il Barcellona, la priorità è chiara: tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi e conservare il primato nella Liga.

Il duello chiave: Lamine Yamal contro Youssef Enríquez Lekhedim

Estro sulla fascia: Lamine Yamal resta il principale creatore di occasioni del Barcellona ed è capace di scardinare difese schierate con passaggi all’indietro precisi dall’area e dribbling nell’uno contro uno sulla fascia destra.

Difesa della fascia: Il terzino sinistro Youssef Enríquez Lekhedim, che entrando dalla panchina ha avuto un ruolo decisivo nel cambiare l’inerzia della partita contro il Málaga, affronta il compito difensivo più impegnativo del campionato. Il suo senso della posizione e la scelta di tempo negli interventi saranno fondamentali per impedire a Yamal di isolare i due difensori centrali.

Notizie sulle squadre e rose

Il Barcellona affronta questa partita senza Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, tutti assenti per infortunio. Xavi Espart si è fatto male durante la sconfitta nell’El Clasico dello scorso fine settimana, complicando ulteriormente la situazione di un reparto difensivo già a corto di uomini. Flick ha confermato che Frenkie de Jong è tornato ad allenarsi ed è disponibile, una buona notizia per il centrocampo. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre arriveranno più a ridosso del calcio d’inizio.

Il Deportivo Alaves dovrà fare a meno degli infortunati Facundo Garces e Mikel Rodriguez per la trasferta a Barcellona. Sanchez Flores dovrà gestire con attenzione la rosa e sono attesi altri aggiornamenti sui giocatori disponibili prima della partita.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 2-1 contro il Real Madrid in Liga, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive in campionato. In precedenza aveva perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, dopo aver battuto il Real Betis 5-2 e il Galatasaray 4-1 prima di quelle sconfitte. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Il Deportivo Alaves ha ottenuto un pareggio, una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 in casa contro il Malaga, mentre in quella precedente ha perso 2-1 contro il Celta Vigo. Ha segnato appena due goal nelle ultime tre partite, a conferma di un rendimento offensivo discontinuo.

I precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando il Deportivo Alaves ha vinto 1-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Barcellona aveva vinto 3-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e il Deportivo Alaves due, con un totale di 10 goal segnati e tre subiti dai catalani.