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Barcellona-Deportivo Alaves, anteprima di LaLiga: i blaugrana puntano a riaffermare la propria supremazia contro un Deportivo Alaves tenace

Barcellona vs Deportivo Alaves
LaLiga
Barcellona
Deportivo Alaves

Scottato dalla sconfitta casalinga di misura per 2-1 nel Clásico, arrivata dopo la delusione europea, il Barcellona ospita un Alavés combattivo, che arriva in Catalogna rinfrancato dal gol del pareggio segnato all'89' contro il Málaga.

Barcellona- Deportivo Alaves: i dettagli della partita

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LaLiga - Game Week 11
Spotify Camp Nou

Orgoglio in campionato: il Barcellona cerca il riscatto contro un Deportivo Alaves determinato

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Barcellona ospita il Deportivo Alaves allo Spotify Camp Nou in Liga, con l’obiettivo di reagire subito dopo la prima sconfitta stagionale in campionato.

La squadra di Hansi Flick aveva vinto nove partite consecutive in Liga prima che una doppietta nel finale di Kylian Mbappe regalasse al Real Madrid il successo per 2-1 sullo stesso campo lo scorso fine settimana. La sconfitta ha ridotto a tre punti il vantaggio del Barcellona in testa alla classifica, con l’Atletico Madrid che incalza dal secondo posto.

Dopo la sconfitta nell’El Clasico, Flick è stato schietto, indicando nella mancanza di freschezza il motivo principale della prestazione insufficiente della sua squadra. Il tecnico tedesco ha anche segnalato gli infortuni come la sua maggiore preoccupazione in vista di questa partita, con poche alternative a disposizione in difesa.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Deportivo Alaves arriva al Camp Nou da settimo in classifica nella Liga e nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità. La squadra di Quique Sanchez Flores ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite di campionato e dovrà essere ben organizzata per ottenere un risultato positivo.

Per il Barcellona, la priorità è chiara: tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi e conservare il primato nella Liga.

Il duello chiave: Lamine Yamal contro Youssef Enríquez Lekhedim

Estro sulla fascia: Lamine Yamal resta il principale creatore di occasioni del Barcellona ed è capace di scardinare difese schierate con passaggi all’indietro precisi dall’area e dribbling nell’uno contro uno sulla fascia destra.

Difesa della fascia: Il terzino sinistro Youssef Enríquez Lekhedim, che entrando dalla panchina ha avuto un ruolo decisivo nel cambiare l’inerzia della partita contro il Málaga, affronta il compito difensivo più impegnativo del campionato. Il suo senso della posizione e la scelta di tempo negli interventi saranno fondamentali per impedire a Yamal di isolare i due difensori centrali.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Barcellona - Deportivo Alaves

Allenatore

  • H. Flick

Il Barcellona affronta questa partita senza Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo e Xavi Espart, tutti assenti per infortunio. Xavi Espart si è fatto male durante la sconfitta nell’El Clasico dello scorso fine settimana, complicando ulteriormente la situazione di un reparto difensivo già a corto di uomini. Flick ha confermato che Frenkie de Jong è tornato ad allenarsi ed è disponibile, una buona notizia per il centrocampo. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre arriveranno più a ridosso del calcio d’inizio.

Il Deportivo Alaves dovrà fare a meno degli infortunati Facundo Garces e Mikel Rodriguez per la trasferta a Barcellona. Sanchez Flores dovrà gestire con attenzione la rosa e sono attesi altri aggiornamenti sui giocatori disponibili prima della partita.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
RMA
S1-2
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALA

ALA - Forma

VAL
S0-1
ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
MAL
D1-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Barcellona arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 2-1 contro il Real Madrid in Liga, interrompendo una serie di nove vittorie consecutive in campionato. In precedenza aveva perso 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League, dopo aver battuto il Real Betis 5-2 e il Galatasaray 4-1 prima di quelle sconfitte. Nelle cinque partite, il Barcellona ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Il Deportivo Alaves ha ottenuto un pareggio, una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa sull’1-1 in casa contro il Malaga, mentre in quella precedente ha perso 2-1 contro il Celta Vigo. Ha segnato appena due goal nelle ultime tre partite, a conferma di un rendimento offensivo discontinuo.

I precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L’ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando il Deportivo Alaves ha vinto 1-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Barcellona aveva vinto 3-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e il Deportivo Alaves due, con un totale di 10 goal segnati e tre subiti dai catalani.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
109014011+2927
S
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
S
V
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
S
V
D
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
S
6
SivigliaSivigliaSEV
105231616017
V
S
D
S
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
S
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
V
D
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
D
S
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
S
V
S
D
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
S
D
S
S
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
S
V
D
D
S
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
S
D
D
V
S
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
S
D
S
V
S
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
S
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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