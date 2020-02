Barcellona decimato contro il Napoli: squalificati Busquets e Vidal, a rischio Piqué

Il Barcellona affronterà la gara di ritorno contro il Napoli senza gli squalificati Busquets e Vidal, a rischio anche Piqué per una distorsione.

Il risultato non è dei migliori in chiave qualificazione ma il tra venti giorni potrebbe ritrovarsi di fronte un in grande emergenza tra squalifiche ed infortuni.

Oltre ai lungodegenti Dembelé e Suarez, infatti, al 'Camp Nou' non ci saranno neppure Sergio Busquets e Arturo Vidal. Il primo, ammonito e diffidato, sarà squalificato al pari del cileno che ha rimediato due ammonizioni nel giro di pochi secondi.

Nel finale di gara poi il Barcellona ha perso un'altra colonna come Gerard Piqué, costretto a chiedere il cambio per una sospetta distorsione alla caviglia e sostituito da Lenglet.

In vista del ritorno restano poi da valutare le condizioni di Sergi Roberto e Jordi Alba, entrambi assenti al 'San Paolo' per due infortuni muscolari e il cui recupero sembra ad oggi difficile. Il discorso qualificazione, insomma, non è ancora chiuso.