Barcellona, De Ligt e Raiola sparano alto: la Juventus punta su Nedved

De Ligt chiede un ingaggio più alto al Barcellona e Raiola pretende una commissione da 10 milioni di euro. La Juventus spera nel fattore Nedved.

Il trasferimento di De Ligt al non è ancora cosa fatta, anzi. Nelle ultime settimane l'affare si è abbastanza clamorosamente complicato a causa delle richieste economiche dello stesso De Ligt e del suo procuratore.

Secondo il 'Mundo Deportivo' Raiola pretenderebbe una commissione tra gli 8 e i 10 milioni di euro per chiudere la trattativa, cifra molto superiore a quella stanziata dal Barcellona. Ma non solo.

Anche De Ligt avrebbe alzato le proprie pretese sull'ingaggio rispetto a quanto concordato in un primo incontro tra le parti di qualche mese fa. Ecco perché adesso l'affare non è più così blindato.

In queste crepe sta cercando di inserirsi la che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', per riuscirci conta soprattutto sul forte rapporto tra Pavel Nedved a Mino Raiola. I due sono legati dai tempi in cui il ceco era ancora un calciatore, legame che non si è mai spezzato.

Il Barcellona invece spera che alla fine ad avere la meglio sia la volontà di De Ligt che, nonostante tutto, non ha mai nascorso la sua voglia di seguire l'amico De Jong in Catalogna.