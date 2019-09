Il Barcellona rimpiange De Ligt e Neymar: "Li avremmo voluti a condizioni ragionevoli"

Matthijs De Ligt e Neymar sono stati due obiettivi estivi del Barcellona, poi sfumati. Il CEO Grau lo conferma, ma chiedeva "condizioni ragionevoli".

La campagna acquisti del è stata tra le più importanti d'Europa, con gli acquisti di De Jong e Griezmann, oltre a quelli di Neto e Firpo. I blaugrana avrebbero però voluto aggiungere altri due pezzi grossi al proprio roster: Neymar e Matthijs De Ligt.

A confermarlo è stato il CEO del club Oscar Grau, che in conferenza stampa è tornato a parlare della trattativa per il brasiliano. Aggiungendo anche il nome del centrale olandese, sfumato per le richieste ritenute eccessive dell' .

“Eravamo contenti della possibilità di prenderlo, però sempre a condizioni ragionevoli. Se si fossero trovati i parametri sarebbe stato fattibile. Non ero entusiasta di perdere il giocatore. Lo stesso vale per De Ligt”.

Il centrale dell'Ajax alla fine è andato alla , con i rimpianti di Grau, che avrebbe voluto prenderlo alle condizioni del Barcellona.