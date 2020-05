Nel Barcellona non c'è il coronavirus: tutti i giocatori negativi al tampone

Notizia positiva per la Liga e i giocatori blaugrana: nessun elemento di Setien è risultato positivo al coronavirus. Allenamenti da venerdì.

Un passo in avanti per l'eventuale ripartenza della . I test effettuati sui giocatori del , infatti, non hanno portato risultati deludenti: da Messi a Suarez, passando per gli altri elementi blaugrana, tutti i tamponi dei calciatori sono di fatto negativi.

La notizia, anticipata da RAC1, fa sì che tutti i giocatori del Barcellona a disposizione del tecnico Setien potranno allenarsi individualmente da domani nel centro sportivo blaugrana. In attesa di capire quando, e sopratutto se, la Liga potrà riprendere, una notizia positiva che arriva dalla Catalogna.

Gli allenamenti degli atleti in gruppo, con le dovute distanze e attenzione massima durante le sessioni, dovrebbero invece tornare dal 18 maggio, per poi andare avanti alcune settimane: a giugno il possibile ritorno della Liga, ma per ora nessuna data ufficiale a tal proposito.

Altre squadre

Per ora l'unico campionato di un certo spessore pronto a tornare in Europa ufficialmente è la , che di fatto riprenderà il proprio cammino il prossimo 16 maggio. La volontà dei club spagnoli è quella di concludere la stagione in estate, è atteso l'ok del governo.

Il Barcellona è attualmente primo della Liga, con due soli punti però sul di Zidane. Un testa a testa infinito che potrebbe tornare prestissimo, così da dare ai fans una nuova normalità del mondo calcistico, seppur per forza di cose a porte chiuse per diversi mesi.

Intanto però la notizia più importante per il Barcellona, una negatività al coronavirus tra i giocatori che fa sorridere i tifosi. Specialmente per la salute degli stessi, dunque, se sarà possibile. per il ritorno in campo e la difesa del titolo spagnolo.