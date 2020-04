Il Barcellona contro il coronavirus: in vendita i diritti sul nome del Camp Nou

Il Barcellona ha ceduto i diritti del nome del proprio stadio per la stagione 2020-21 per raccogliere fondi da investire nella ricerca.

Il scende in prima linea nella lotta al coronavirus: il club catalano ha infatti deciso di cedere i diritti del nome del proprio stadio per la prossima stagione al fine di raccogliere fondi da dedicare alla ricerca contro il Covid-19.

Questa la nota del club blaugrana, che conferma il cambio di nome del Camp Nou per la stagione 2020-21:

"Il consiglio direttivo ha approvato la cessione dei diritti del nome dello stadio per la stagione 2020/21 alla Barça Foundation per raccogliere fondi da investire nella ricerca di progetti sviluppati in Catalogna e nel resto del mondo coinvolto nella lotta contro gli effetti del Covid-19".

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19 — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020

Il Barcellona aspetta dunque l'acquisto dei diritti da parte di uno sponsor per poter finanziare la lotta al virus che sta bloccando l'intero mondo del calcio: