Il Barcellona accelera per Christensen: può arrivare a parametro zero dal Chelsea

Un altro colpo, stavolta a parametro zero, per rinforzare la rosa e iniziare a costruire il futuro. Il Barcellona ha identificato in Andreas Christensen il rinforzo ideale per la propria difesa, secondo quanto raccolto da GOAL, e sta accelerando per portarlo al Camp Nou in estate, da svincolato.

Per il danese cresciuto nel Chelsea, campione d’Europa 2021 e autore di un grande Europeo con la Danimarca, sarebbe pronto un contratto fino al 2027.

Il centrale era seguito anche dal Bayern Monaco, che però è ormai sul punto di essere battuto e starebbe già guardandosi intorno alla ricerca di nuovi obiettivi.

La proposta del Barcellona sarebbe ritenuta migliore da Christensen, che ha sul tavolo anche un’offerta di rinnovo dal Chelsea che avrebbe però deciso di non accettare.

In questa stagione Christensen con il Chelsea ha già raccolto 26 presenze. Ex Borussia Mönchengladbach, cresciuto nel Brondby, a 26 anni da compiere il prossimo 10 aprile il danese sembra sempre più pronto a vestirsi di Blaugrana.