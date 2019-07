Barcellona-Chelsea, spavento per Griezmann: entrata killer di Jorginho

Paura al 16' del primo tempo di Barcellona-Chelsea, valida per l'ICC: bruttissima entrata di Jorginho sul ginocchio di Griezmann.

Esordio col brivido per Antoine Griezmann con la maglia del : l'attaccante francese è stato subito 'accolto' da un'entrata killer di Jorginho durante la sfida contro il , valida per l'International Champions Cup.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Appena dopo il quarto d'ora di gioco il centrocampista italiano è intervenuto con una durissima scivolata sul ginocchio dell'ex , che è rimasto a terra dolorante prima di ricevere le cure dello staff medico.

Per fortuna si è trattato soltanto di un grande spavento per tutto l'ambiente blaugrana: Griezmann non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque sostituito all'intervallo a causa di un taglio piuttosto importante.

Queste le dichiarazioni del giocatore, che ha tranquillizzato tutti a fine partita: