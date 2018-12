Barcellona-Celta Vigo: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Barcellona ospita il Celta Vigo nella 17ª giornata della Liga spagnola: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Barcellona di Ernesto Valverde ospita il Celta Vigo di Miguel Cardoso nella 17ª giornata della Liga. I catalani comandano la classifica del massimo campionato spagnolo con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, i galiziani occupano il 9° posto con Girona ed Espanyol a quota 21 punti, con un cammino di 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Guarda Barcellona-Celta Vigo in diretta streaming gratis su DAZN

Fra i blaugrana il miglior marcatore è il fuoriclasse Lionel Messi, capocannoniere della Liga con 14 goal in 14 presenze, mentre Iago Aspas è il giocatore più prolifico dei celesti con 10 rei in 16 partite giocate. Il Barcellona è reduce da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Celta Vigo ha riportato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA BARCELLONA-CELTA VIGO

Barcellona-Celta Vigo si giocherà domenica 23 dicembre 2018 alle ore 18.30 allo Stadio Camp Nou di Barcellona. La gara sarà il 105° confronto fra le due squadre nella Liga spagnola.

DOVE VEDERE BARCELLONA-CELTA VIGO IN TV E STREAMING

La partita Barcellona-Celta Vigo sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-CELTA VIGO

Problemi legati ai tanti infortuni per Valverde. Non saranno sicuramente della partita Rafinha, Vermaelen e Umtiti, in dubbio anche Sergi Roberto, Semedo, Samper e Malcolm ma i catalani confidano di riavare a disposizione lo spagnolo. Nel 4-3-3, in attacco giocheranno Messi, Luis Suarez e Dembelé.

Miguel Cardoso, a parte lo squalificato Juncà, avrà a disposizione tutta la rosa. In difesa i terzini saranno Hugo Mallo e Mazan, mentre davanti la coppia d'attacco nel 4-4-2 dell'allenatore portoghese sarà composta da Iago Aspas e Maxi Gomez. A centrocampo Brais Mendez e Boufal saranno le ali, con Jozabed e Okay interni.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, L. Suarez, Dembelé.

CELTA VIGO (4-4-2): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, D. Costas, Mazan; Brais Mendez, Jozabed, Okay, Boufal; Iago Aspas, Maxi Gomez.