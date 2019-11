Barcellona-Celta Vigo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Barcellona sfida il Celta Vigo nella 13ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ernesto Valverde sfida in casa il Vigo di Óscar García per la 13ª giornata della spagnola. I blaugrana, che il prossimo 18 dicembre recupereranno il Clasico contro il , rinviato per motivi di pubblica sicurezza, hanno una partita in meno e si trovano al momento al 2° posto in classifica, proprio con i rivali Blancos, con 22 punti e un cammino di 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.

I 106 precedenti nel massimo campionato spagnolo fra le due formazioni sorridono ai catalani, che hanno vinto 60 volte, pareggiato 25 e perso 21. L'attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, ha partecipato in carriera alla realizzazione di ben 13 goal contro i galiziani nella Liga (8 goal e 5 assist), come contro l' Bilbao e più che contro ogni altra squadra.

Il Barcellona è reduce da 3 vittorie di fila e una sconfitta bruciante con il nelle ultime 4 gare disputate nella Liga, oltre che da uno scialbo 0-0 in contro lo Slavia Praga, mentre il Celta ha rimediato 4 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate di campionato.

Luis Suárez è il miglior marcatore dei catalani con 6 reti realizzate, fra i galiziani invece è Iago Aspas il giocatore più prolifo con 2 goal all'attivo. Nel Celta militano anche due ex della formazione catalana: il brasiliano Rafinha e Denis Suárez. In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona- : dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-CELTA VIGO

Barcellona-Celta Vigo si giocherà la sera di sabato 9 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Camp Nou di Barcellona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Guillermo Cuadra Fernández, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 107° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Barcellona-Celta Vigo. Quest'ultima sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche mediante l'applicazione disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Barcellona-Celta Vigo in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Valverde a parte Jordi Alba potrà disporre praticamente dell'organico al completo. Sergi Roberto non è tuttavia al meglio, così sulla destra della difesa a quattro dovrebbe essergli preferito Semedo, con Junior Firpo a sinistra e la coppia centrale composta da Piqué e Lenglet. In mediana Busquets sarà il playmaker, con Arthur e De Jong ad agire da mezzali. In attacco l'unico dubbio è fra Luis Suárez e Dembelé, che potrebbe essergli preferito e agire da 'falso nueve', mentre gli esterni offensivi saranno Messi e Griezmann.

Óscar García non potrà disporre del terzino Kevin Vazquez, dell'ex Rafinha a centrocampo e di Santi Mina e Beauvue in attacco, tutti infortunati. Nel tridente offensivo Brais Méndez e l'altro ex, Denis Suárez, agiranno ai lati del centravanti Iago Aspas. Sulla mediana dubbio per il ruolo di regista fra il turco Okay e Gabriel Fernández, mentre Lobotka e Beltrán saranno i due interni. In difesa coppia centrale composta da Araujo e Aidoo, con Hugo Mallo e Olaza terzini.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.

CELTA VIGO (4-3-3): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Aidoo, Olaza; Lobotka, Okay, Beltrán; Brais Méndez, Iago Aspas, Denis Suárez.