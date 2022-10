Barcellona-Celta Vigo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Barcellona e Celta Vigo si affrontano nell’ottavo turno di Liga. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-CELTA VIGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Barcellona-Celta Vigo

• Data: domenica 9 ottobre 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Mettersi alle spalle la sconfitta patita in Champions League sul campo dell’Inter ed allungare la sua straordinaria striscia positiva in campionato. E’ questo il doppio obiettivo di un Barcellona che, nell’ottavo turno di Liga, sarà chiamato ad affrontare il Celta Vigo.

La compagine blaugrana sin qui ha vissuto una prima parte di stagione dai due volti: male in Europa ma benissimo in patria.

Se infatti nel Gruppo C di Champions League ha sin qui raggranellato tre soli punti in tre partite frutto del successo sul Viktoria Plzen e delle sconfitte subite contro Bayern ed Inter appunto, in Liga il suo percorso è quasi netto.

Dopo il pareggio ottenuto nella prima giornata in casa contro il Rayo Vallecano, gli uomini di Xavi hanno inanellato ben sei vittorie consecutive. Un ruolino di marca eccezionale che ha consentito loro di tenere il ritmo del Real Madrid (con il quale condivide al momento la testa della classifica), accompagnato da una statistica eloquente: sono stati ben 19 i goal segnati nel torneo, a fronte di 1 subito.

Il Celta Vigo veleggia invece nelle zone intermedie di classifica, avendo sin qui messo in cascina 10 punti nelle sette partite giocate. I galiziani, nel corso del torneo, hanno ottenuto tre successi (l’ultimo dei quali nell’ultima uscita contro il Betis), un pareggio e tre sconfitte.

In questo articolo tutte le informazioni su Barcellona-Celta Vigo: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-CELTA VIGO

La sfida valida per l’ottavo turno di Liga che vedrà protagoniste Barcellona e Celta Vigo, si giocherà domenica 9 ottobre 2022 al Camp Nou, lo storico impianto che ospita le gare interne dei blaugrana. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE BARCELLONA-CELTA VIGO IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Barcellona-Celta Vigo.

Il match sarà quindi visibile per i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l’apposita app o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al decoder Sky Q, o ancora a TIMVISION BOX e dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

DOVE VEDERE BARCELLONA-CELTA VIGO IN STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Barcellona-Celta Vigo sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Come comunicato da DAZN, sarà Dario Mastronardi a curare la telecronaca di Barcellona-Celta Vigo.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-CELTA VIGO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati.

CELTA VIGO (4-4-2): Marchesin; Hugo Mallo, Unai Nunez, Aidoo, Javi Galan; Veiga, Fran Beltran, Oscar Rodriguez, Cervi; Larsen, Iago Aspas.