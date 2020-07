Caos Arthur: ha deciso di non giocare più con il Barcellona

Scoppia il caso Arthur in casa Barcellona: il giocatore ha deciso di restare in Brasile, comunicando al club che non giocherà più con i blaugrana.

Un nuovo problema da risolvere in casa , dove scoppia il caso Arthur: il centrocampista, già acquistato dalla per la prossima stagione, ha comunicato al club spagnolo che non scenderà più in campo con i blaugrana fino al termine dell'attuale stagione.

Stando a quanto riferito dai media spagnoli, il giocatore è attualmente in e ha fatto sapere che non ha intenzione di tornare a Barcellona: una decisione unilaterale nonostante il club catalano non abbia concesso alcun permesso.

L'articolo prosegue qui sotto

Dal canto suo la società farà valere i propri diritti nelle sedi appropriate di fronte al mancato rispetto del contratto da parte del classe '96, che aveva approfittato dei giorni di riposo concessi da mister Setien dopo la conclusione della .

Altre squadre

Il Barcellona aveva già comunicato ad Arthur l'obbligo di restare a disposizione fino alla conclusione della , ma Arthur ha già fatto sapere di essere pronto ad affrontare le conseguenze legali, confermando la volontà di restare in patria.

Nelle ultime partite il brasiliano non era stato schierato da Setien, che lo considerava però parte del gruppo anche per la spedizione europea, considerando anche che sulla sponda bianconera Miralem Pjanic, destinato al percorso inverso al termine della stagione, è fin qui sceso regolarmente in campo a disposizione di mister Sarri.