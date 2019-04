Barcellona campione, Vidal da record: 8 titoli di fila tra Serie A. Bundesliga e Liga

Arturo Vidal ha vinto otto titoli consecutivi tra Juventus (quattro), Bayern Monaco (tre) e Barcellona. Nessuno come lui nei campionati top.

Arturo Vidal l'ha fatto ancora. Alla sua prima stagione in infatti il centrocampista cileno ha subito vinto la Liga , conquistando così l'ottavo titolo consecutivo negli ultimi otto anni con il .

L'incredibile striscia di Vidal è iniziata in dove è stato tra i protagonisti di ben quattro Scudetti della , prima con Conte e poi con Allegri.

Una striscia continuata con successo in col dove Vidal si era trasferito nel 2015 e con cui ha vinto per tre anni di fila la .

Arturo Vidal has now won eight consecutive titles in Europe's top five leagues:



🏆🇮🇹

🏆🇮🇹

🏆🇮🇹

🏆🇮🇹

🏆🇩🇪

🏆🇩🇪

🏆🇩🇪

🏆🇪🇸



King Arturo for a reason. 👑 pic.twitter.com/KrHvId78G9 — Coral (@Coral) April 27, 2019

Quindi in estate Vidal ha sfiorato il ritorno in Italia ma alla fine ha preferito il Barcellona all' . Scelta che gli ha permesso di vincere anche la e scrivere una pagina di storia.

Vidal infatti ha fatto meglio di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, il primo a vincere Premier League, Liga e ma che si è fermato a sei titoli nazionali consecutivi.

Ibrahimovic e Buffon in realtà avrebbero eguagliato la striscia di Vidal con otto campionati di fila ma il primo Scudetto conquistato con la Juventus è stato revocato a entrambi per i noti fatti di Calciopoli.

Ecco perché adesso Vidal, che in questa stagione ha collezionato 30 presenze e due goal in Liga, sogna solo la sfiorata nel 2015 quando arrivò in finale con la Juventus ma perse proprio contro il Barcellona.

Un sogno che potrebbe peraltro coronarsi già tra qualche settimana dato che i blaugrana mercoledì sera saranno impegnati nella semifinale di andata contro il .