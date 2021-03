Barcellona, calciomercato flop: in Champions un goal tra Dest, Pjanic e Trincao

Finestra estiva senza squilli per il Barcellona, ma in pochi si aspettavano dei dati così negativi dai nuovi arrivati. Neanche un assist.

E' a più livelli il fallimento del Barcellona in Champions League. Continuamente eliminato dalla competizione europea nelle ultime stagioni, stavolta i blaugrana hanno faticato enormemente sin dalle prime fasi, nonostante qualche vittoria convincente nella fase a gironi.

Ha deluso una vecchia guardia ormai ridotta all'osso, compreso un Messi che ha sì segnato un gran goal contro il PSG nel ritorno degli ottavi, ma ha anche fallito un rigore e chiuso la competizione con cinque centri, non proprio ai vecchi letali livelli.

Ha deluso la tattica di Koemen, spesso troppo farraginosa. E ha deluso il calciomercato del Barcellona, visto e considerando come i nuovi arrivati estivi abbiano faticato enormemente a risvegliare una squadra che sembra sempre più ancorata al suo passato di successi europei continui.

Dest, Pjanic e Trincao. I tre grandi acquisti del calciomercato 2020, e di certo non proprio da elite, causa conti in rosso e pandemia di coronavirus, non hanno stupito in Liga e in Coppa del Re, e ancor peggio, nonostante un ruolo importante in Europa, non hanno portato a dei sorrisi in Champions.

Dati alla mano, infatti, tra i tre acquisti è arrivato solamente un goal. E zero assist. tra l'altro, in mezzo ad un esterno, duttile, d'attacco come Trincao, e ad un centrocampista col vizio della rete come Pjanic, l'unico centro è stato messo a segno da quello che gioca più indietro di tutti, Dest.

Con l'arrivo di Laporta, sembra ovvio per i tifosi un calciomercato coi fiocchi nel 2021, ma le difficoltà economiche del club e sopratutto la questione Messi, non sembrano portare ad un futuro scintillante. Molto dipenderà, per l'appunto, dal futuro della Pulce.

Difficile dunque fare previsioni sul Barcellona che verrà, ma di certo la scorsa campagna acquisti è stata fallimentare. E considerando il lungo periodo, anche quelle precedenti risultano essere deludenti: basti pensare a Coutinho e Dembelè su tutti.