Barcellona, Boateng non convocato per il Clasico: quarta esclusione consecutiva

L'avventura di Kevin Prince Boateng al Barcellona potrebbe già essere giunta ai titoli di coda: escluso dal Clasico, il ghanese non convince Valverde.

Il sogno di Kevin Prince Boateng di segnare un goal nel Clasico non si potrà realizzare in questo weekend. Il ghanese non è infatti stato convocato da Ernesto Valverde per la gara contro il Real Madrid di questa sera, scatenando così le voci di un suo prossimo addio al Barcellona.

Un'eslusione che fa parlare, dal momento che solamente Boateng e Todibo sono stati scartati dalla lista dei convocati. Per il ghanese si tratta della quarta partita consecutiva senza essere chiamato. Una striscia negativa che, come raccontato da 'AS', potrebbe preannunciare un addio a fine anno.

Escluso dalla gara di Liga contro il Siviglia, da quella di Champions League contro il Lione e dal Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid, Boateng dovrà infatti rinunciare al quarto big match nelle ultime due settimane.

Arrivato al Barcellona nell'ultima finestra di mercato di gennaio, l'ex Sassuolo in Catalogna ha collezionato fino ad ora due sole presenze. Una in Liga e una in Coppa del Re, per un totale di 120 minuti. Troppo poco al momento per sperare in una riconferma.

Nonostante la professionalità mostrata dal giocatore in ogni allenamento, Boateng pare non essersi ancora inserito al meglio nel gruppo alle dipendenze di Valverde. Questo il motivo che avrebbe spinto il tecnico del Barcellona a escludere il ghanese dalle ultime partite, rendendo molto incerto il futuro dell'ultimo arrivato in casa blaugrana.