La Champions League riparte con la super sfida, tra le altre, tra Barcellona e Bayern Monaco: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Goal, emozioni e grandi partite: ritorna la Champions League e lo fa con uno dei confronti più affascinanti tra due dei club più importanti della storia del calcio: Barcellona e Bayern Monaco.

La sfida inaugurale del Gruppo E vedrà i blaugrana di Koeman scendere in campo dopo il turno di stop osservato in Liga per i tanti problemi causati dal ritorno dei giocatori sudamericani: per evitare ulteriori disagi, la federcalcio spagnola la scorsa settimana ha deciso di rinviare la sfida contro il Siviglia in programma nel weekend. Una buona notizia per il Barcellona, che si presenta all'esordio in Champions maggiormente riposato, dopo un'estate caotica caratterizzata dall'addio di Lionel Messi.

Per il Bayern Monaco di Nagelsmann, invece, il weekend è stato molto positivo, con la vittoria per 1-4 conquistata sul campo del Red Bull Lipsia in Bundesliga grazie alle reti di Lewandowsi, Musiala, Sané e Choupo-Moting. I bavaresi si presentano, come al solito, come una delle formazioni più forti in Champions League.

L'ultimo precedente celebre è datatoai Quarti di finale della competizione più prestigiosa al mondo, il Bayern Monaco vinse perall'Estadio da Luz, campo neutro per i disagi causati dal COVID-19, in una goleada che spianò la strada verso il successo finale dei bavaresi.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Barcellona-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

Barcellona-Bayern Monaco si giocherà martedì 14 settembre 2021 allo stadio "Camp Nou" di Barcellona. Calcio d'inizio fissato alle 21.00.

La sfida Barcellona-Bayern Monaco potrà essere seguita in diretta tv su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Football (numero 203 del satellite, 473 del digitale terrestre), e Sky Sport (254 del satellite). Non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Mediaset, riservata a Malmoe-Juventus.

La diretta streaming sarà disponibile, per tutti gli abbonati Sky, attraverso l'applicazione di Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è rappresentata da Infinity +: basterà registrarsi, sottoscrivendo un abbonamento del costo di 7,99€ al mese per avviare la visione dell'evento sui vari dispositivi. Streaming disponibile anche su NOW, piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky (previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati).

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire tutti gli aggiornamenti di Barcellona-Bayern Monaco in tempo reale grazie alla diretta testuale presente qui su Goal: dall'annuncio delle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dell'incontro valido per il girone E della Champions League.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Leglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, De Jong, Depay. All. Koeman

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané, Lewandowski. All. Nagelsmann