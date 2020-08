Barcellona-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Perisic c'è, Griezmann no

Setien schiera un uomo in più a centrocampo e Messi-Suarez davanti. Flick si affida a Lewandowski, con Gnabry, Müller e Perisic alle sue spalle.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong, Vidal; Messi, Suarez. All. Setien

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick

Barcellona con il 4-4-2, con Setien che dunque decide di rinunciare al tridente per schierare un uomo in più in mezzo al campo. Titolare Vidal, che torna dopo aver scontato il turno di squalifica contro il . Davanti Messi farà coppia con Suarez.

col 4-2-3-1 e il trio Gnabry-Müller-Perisic dietro al bomber Lewandowski. Boateng e Davies recuperano dai rispettivi problemi fisici, con Alaba che dunque giostrerà nella posizione di difensore centrale.