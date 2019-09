Barcellona, Bartomeu sulla trattativa Neymar: "C'erano tre squadre interessate"

Alla fine di una lunga telenovela di calciomercato estivo, Neymar non è andato al . Ma non c'erano soltanto i blaugrana interessati al giocatore: anche altri due club hanno bussato alla porta del .

I rumors hanno accostato il fuoriclasse brasiliano, oltre che al Barcellona, anche al e alla . Non è ancora noto chi fossero, ma Bartomeu, numero uno del club blaugrana, ha confermato a 'Barça TV' che i club interessati erano tre.

Nessun trasferimento d'estate, nessun trasferimento nemmeno a gennaio. Almeno per quanto riguarda il Barcellona, che come afferma il presidente non ha mai offerto giocatori, ma era il PSG a chiederli.

"Non è in programma un suo acquisto per gennaio. Il Barcellona non è stato in grado di soddisfare le richieste del PSG. Non abbiamo mai offerto giocatori per Neymar, erano loro che ce li chiedevano. Abbiamo fatto tutto il possibile per prenderlo. Il trasferimento non era facile, né a livello economico né a livello di ambiente".