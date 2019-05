Barcellona, Bartomeu su Messi: "Straordinario, magari giocherà fino a 45 anni"

Il , nonostante l'impegno di campionato contro il Vigo, ha ancora negli occhi la prestazione sciorinata da Leo Messi mercoledì sera nell'andata della semifinale di contro il di Klopp.

Della Pulce argentina, al Guardian, ha parlato il presidente blaugrana Bartomeu, esprimendo ovviamente tutta la sua soddisfazione per averlo in rosa.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che resterà in Catalogna fino alla fine della sua carriera.

"Gli avversari mi chiedono sempre se gioca Messi o meno. Rinnovo? Stiamo parlando, è presto per dire qualcosa, ma di sicuro resterà con noi perchè è un uomo di questo club. Come Pelè, che ha giocato per tutta la carriera nel Santos. E' vero che appartiene in generale al calcio mondiale ma sarà sempre associato al Barcellona, non andrà via nemmeno quando smetterà".