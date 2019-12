Barcellona avversaria del Napoli in Champions: formazione, stelle, stadio

Il Napoli dovrà sfidare la squadra di Ernesto Valverde e del Pallone d'Oro Lionel Messi negli ottavi di finale di Champions League.

Dopo aver eliminato l' , il si ritrova nuovamente sul cammino di una italiana. I blaugrana sfideranno infatti agli ottavi il di Gennaro Gattuso.

In , la squadra di Valverde ha vinto il Gruppo F, con 4 vittorie e 2 pareggi, presentandosi dunque alle urne come testa di serie.

Nella , invece i catalani guidano la classifica appaiati ai rivali del , con 35 punti raccolti in 16 giornate.

COME GIOCA IL BARCELLONA: FORMAZIONE-TIPO

Rispetto al passato, al netto dell'undici tipo, il Barcellona non può contare su tante alternative di primissimo piano. Fa eccezione Ivan Rakitic, talentuoso centrocampista croato da anni seguito dai top club italiani e che quest'anno sta sgomitando per trovare spazio in un centrocampo sempre più brillante. Per il resto, tanti giovani di indiscutibile talento ma ancora un po' acerbi: Valverde può infatti contare sui giovani attaccanti Ansu Fati e Carles Pérez, che coi loro goal hanno eliminato l'Inter, e sul centrocampista Carlos Alena. Altre alternative valide sono il terzino Semedo, il difensore francese Umtiti e il 'sempreverde' Arturo Vidal in mezzo.

LE STELLE

Facile indicare Lionel Messi come stella indiscussa del Barcellona. L'argentino, fresco di sesto Pallone d'Oro, calcherà per la prima volta il terreno di gioco del San Paolo che per anni ospitò le gesta del suo connazionale Maradona. Ma, ovviamente, il Barça non è solo Messi. Da tenere d'occhio ci sono anche Griezmann e Suarez, con quest'ultimo che sta vivendo una seconda giovinezza.

In porta, poi, i catalani schierano Ter Stegen, da anni tra i migliori al Mondo nel suo ruolo, mentre a centrocampo brillano le stelle dei giovani Artur e De Jong, sostenuti dall'equilibrio di Busquets. In difesa, invece, il Barça appare leggermente più vulnerabile: Lenglet non ha convinto al 100% e Piqué è stato condizionato da problemi fisici. Nonostante tutto, ovviamente, anche la retroguardia dei catalani rimane di primissimo livello.

LO STADIO

La sfida di ritorno sarà giocata al Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa. Se gli azzurri riusciranno a portare a casa un risultato positivo nella gara d'andata, quella di ritorno potrebbe rappresentare una serata storica per il club partenopeo di fronte a quasi 100.000 spettatori.