Barcellona-Atletico Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Barcellona continua l'inseguimento alla Liga, con l'ostacolo Atletico Madrid: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BARCELLONA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 30 giugno 2020

30 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Nuovo appuntamento nella corsa serrata della , che vede come principali protagoniste Barcellona e . La squadra di Setien se la dovrà vedere nella 33esima giornata contro l'Atletico Madrid, che non può più ambire al titolo finale ma che vuole consolidare il suo terzo posto dagli attacchi da dietro.

Dopo il pareggio contro il Vigo, che ha raggiunto il 2-2 proprio negli ultimissimi minuti grazie a una punizione di Iago Aspas, la corsa al titolo del Barcellona si è complicata. Ed è per questo che Messi e compagni, un po' appannati dopo la ripresa del campionato, devono assolutamente avere la meglio sulla squadra di Simeone.

Barcellona e Atletico Madrid si sono già affrontate in due occasioni in questa stagione: in campionato a prevalere sono stati i catalani, che si sono imposti per 1-0 al Wanda Metropolitano grazie a una rete di Messi, mentre in Supercoppa di hanno avuto la meglio i Colchoneros per 3-2.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Barcellona-Atletico Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BARCELLONA-ATLETICO MADRID

La partita tra Barcellona e Atletico Madrid sarà disputata martedì 30 giugno, in tarda serata, ovvero alle ore 22. Lo scenario sarà ovviamente quello del Camp Nou, anche se in versione silenziosa, senza pubblico.

Come tutte le partite della Liga, anche Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smart tv compatibili con l’app, oppure collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sarà ovviamente possibile seguire la partita anche in . Da computer basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre da smartphone o da tablet basterà scaricare l'applicazione di DAZN.

Quique Setién dovrà ancora rinunciare agli infortunati De Jong, Sergi Roberto e Dembele, ma ritroverà a centrocampo Sergio Busquets che rientra da una squalifica. Il Barcellona si schiererà con il consueto 4-3-3 nel quale Lenglet dovrebbe prendersi una maglia da titolare al fianco di Piqué al centro della difesa. In mediana spazio anche per Vidal e Rakitic, mentre nel tridente offensivo di dovrebbe rivedere Griezmann dal 1’ con Suarez e Messi.

L'articolo prosegue qui sotto

Diego Simeone si affiderà ad un 4-4-2 nel quale non ci saranno per squalifica Savic e Koke. In difesa potrebbero esserci Arias e Felipe dal 1’ al fianco di Gimenez e Lodi, mentre a centrocampo Joao Felix e Saul potrebbero essere chiamati ad agire sugli esterni, con Herrera e Thomas a comporre la coppia di mediana. In attacco possibile chance per Llorente al fianco di Diego Costa.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Felipe, Lodi; Joao Felix, Thomas, Herrera, Saul; Llorente, Diego Costa.