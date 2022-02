Barcellona-Atletico Madrid dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARCELLONA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid Data: 6 febbraio 2022

6 febbraio 2022 Orario: 16:15

16:15 Canale Tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

L'ultima chance di cambiare la stagione, il calciomercato. Per superare l'eliminazione dalla fase a gironi di Champions e la conseguente retrocessione in Europa League, il Barcellona è interveuto quanto più possibile in entrata, così da provare a vincere l'Europa League e tornare in Champions. DI fronte, nel primo match post-pausa, un altro club in difficoltà come l'Atletico.

Se il Real Madrid di Ancelotti ha già conquistato la Supercoppa ed è favorita assoluta per vincere la Liga, Barcellona ed Atletico arrancano dietro il Siviglia e la concittadina Betis, attualmente al terzo posto con alcuni punti di distanza. Subito dopo le due contendenti del 23esimo turno, assediate da Real Sociedad, Villarreal e Rayo Vallecano.

Anche se Barcellona e Atletico Madrid hanno una partita in meno rispetto al Real, la distanza appare ormai incolmabile: attualmente, con una gara in meno, i blaugrana si trovano a quattordici punti di distanza dalla vetta, mentre i Colchoneros a quindici.

Di seguito tutte le informazioni su Barcellona-Atletico Madrid, big match di Liga: dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming, oltre alle formazioni.

ORARIO BARCELLONA-ATLETICO MADRID

La sfida tra Barcellona e Atletico Madrid si giocherà domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16:15. Teatro della sfida tra la quarta e la quinta in classifica sarà il Camp Nou.

DOVE VEDERE BARCELLONA-ATLETICO MADRID IN TV

Barcellona-Atletico Madrid sarà visibile in diretta esclusiva tv su DAZN, che detiene i diritti della Liga. La gara del campionato spagnolo sarà visibile sulle moderne smart tv utilizzando l'app, o in alternativa utilizzando le ultime generazioni di Playstation o Xbox. Match visibile anche sui dispositivi Amazon Fire TV Stick, Tim Vision Box e Google Chromecast.

BARCELLONA-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto DAZN proporrà in diretta streaming le gare di Liga, dunque anche Barcellona-Atletico Madrid. Per seguirla in streaming da pc o notebook basta accedere al sito ufficiale del portale, mentre su cellulare, smartphone o tablet basterà scaricare l'app e inserire le proprie credenziali.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-ATLETICO MADRID

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Jordi Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang.

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Llorente, Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Kondogbia, Koke, Lemar; Carrasco, Joao Felix, Correa.