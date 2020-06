Barcellona-Athletic Bilbao dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Nella 31ª giornata della Liga il Barcellona riceve l'Athletic Bilbao al Camp Nou: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il testa a testa trae si scalda sempre di più: il duo al vertice dellaha ripreso a marciare con il ritorno del campionato. Una tappa chiave per i blaugrana sarà la sfida contro l', vera e propria bestia nera della stagione blaugrana tra Liga e Coppa del Re.

Segui Barcellona-Athletic Bilbao in diretta streaming su DAZN

Nei due precedenti stagionali, entrambi giocati al San Mamés, ha sempre vinto il club basco. Entrambe le volte per 1-0. In campionato, alla prima assoluta, grazie alla meravigliosa rovesciata di Aduriz, mentre in Coppa del Re a condannare i blaugrana è stato un autogoal di Busquets nel recupero. Erano i quarti di finale.

Risultati che non lasciano pensare a un distacco di oltre 20 punti in classifica: mentre i blaugrana lottano per il titolo, infatti, la squadra allenata da Garitano cerca di riagganciarsi al treno per l' , anche se l'obiettivo stagionale è ormai un altro: la Coppa del Re, dove giocherà in finale contro la in un derby tutto basco.

Altre squadre

Tra l'altro nell'ultimo turno di Liga l'Athletic ha battuto il Betis, mentre il Barcellona ha pareggiato contro il , senza incantare per gioco ed intensità.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Barcellona- : dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Barcellona-Athletic Bilbao

Barcellona-Athletic Bilbao Data: 23 giugno 2020

23 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO

Barcellona-Athletic Bilbao si giocherà alle ore 22.00 di martedì 23 giugno 2020. La partita, valida per la 31ª giornata, si giocherà al Camp Nou, la casa dei catalani.

Barcellona-Athletic Bilbao sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. La partita si potrà vederee in Tv attraverso una smart tv compatibile alla app, oppure collegando al proprio tv una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Barcellona-Athletic Bilbao si potrà seguire anche in diretta sul sito o sull'app di DAZN: basterà scaricare l'applicazione della piattaforma sul proprio smartphone o sul proprio tablet.

La partita del Camp Nou sarà visibile anche su pc e notebook: ci sarà bisogno soltanto di collegarsi al sito ufficiale.

Barcellona in formazione classica, visto che non può permettersi passi falsi con un Real agguerrito alle spalle. Tornano Suarez e Griezmann insieme dal primo minuto. Mentra a centrocampo c'è il rientro di Arthur.

Per l'Athletic si prospetta la stessa formazione, più o meno, che ha battuto il Betis. Raul Garcia agirà ancora da falso nueve, con alle sue spalle Williams, Muniain e Ibai Gomez.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Nunez, Inigo Martinez, Yuri; Dani Garcia, Unai Lopez; Williams, Muniain, Ibai Gomez; Raul Garcia.