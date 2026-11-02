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Champions League
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Barcellona-Aston Villa, anteprima di UEFA Champions League: i blaugrana vogliono frenare le ambizioni dell’Aston Villa in una sfida ad alta posta in palio

Barcellona vs Aston Villa
Champions League
Barcellona
Aston Villa

Rinvigorito dal travolgente 6-1 inflitto al Deportivo Alavés, che ha cancellato la delusione del Clásico, il Barcellona di Hansi Flick ospita un ambizioso Aston Villa, deciso a lasciarsi alle spalle le delusioni sul fronte nazionale e a difendere la propria imbattibilità in ambito continentale.

Barcellona-Aston Villa: dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 4
Spotify Camp Nou

La potenza offensiva catalana sfida gli specialisti delle competizioni europee di Unai Emery

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Il Barcellona ospita l'Aston Villa allo Spotify Camp Nou in Champions League. Le due squadre arrivano con stati di forma molto diversi a una sfida che promette spettacolo in Catalogna.

La squadra di Hansi Flick sta attraversando un periodo difficile alla vigilia della partita. Il Barcellona ha perso due delle ultime tre gare, tra cui quella per 1-2 contro il Real Madrid nella Liga e quella casalinga per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Il suo rendimento in campionato e in Europa è calato in una fase cruciale della stagione.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

L'Aston Villa arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Unai Emery ha battuto il Manchester City 2-1 nella sua più recente partita di Premier League e ha dominato in Europa, imponendosi per 6-0 sul Fenerbahce e per 3-1 sul Viking in Champions League. L'unico passo falso recente è stata la sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Carabao Cup, martedì.

Nella classifica di Champions League, il Barcellona è ottavo, mentre l'Aston Villa occupa il secondo posto: un dato che evidenzia l'ottimo rendimento europeo della squadra di Emery in questa stagione.

Lamine Yamal resta fondamentale per l'attacco del Barcellona. Il giovane ha chiarito che le sue ambizioni vanno ben oltre il calcio di club e Flick conterà sulla sua creatività per scardinare una difesa dell'Aston Villa che ha subito appena cinque goal nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni.

Per l'Aston Villa, la trasferta al Camp Nou rappresenta un'altra occasione per dimostrare di poter competere con le migliori squadre d'Europa. Emery ha costruito una formazione capace di vincere ai massimi livelli e i risultati ottenuti in Champions League in questa stagione lo confermano.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Barcellona - Aston Villa

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Aston Villa

Allenatore

  • H. Flick
  • U. Emery

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
RMA
S1-2
ALA
V6-1
Gol segnato (subito)
18/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
AVL

AVL - Forma

NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
S3-0
FUL
D1-1
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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