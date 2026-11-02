Barcellona-Aston Villa: dettagli della partita

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

La potenza offensiva catalana sfida gli specialisti delle competizioni europee di Unai Emery

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Il Barcellona ospita l'Aston Villa allo Spotify Camp Nou in Champions League. Le due squadre arrivano con stati di forma molto diversi a una sfida che promette spettacolo in Catalogna.

La squadra di Hansi Flick sta attraversando un periodo difficile alla vigilia della partita. Il Barcellona ha perso due delle ultime tre gare, tra cui quella per 1-2 contro il Real Madrid nella Liga e quella casalinga per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League. Il suo rendimento in campionato e in Europa è calato in una fase cruciale della stagione.

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L'Aston Villa arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Unai Emery ha battuto il Manchester City 2-1 nella sua più recente partita di Premier League e ha dominato in Europa, imponendosi per 6-0 sul Fenerbahce e per 3-1 sul Viking in Champions League. L'unico passo falso recente è stata la sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Carabao Cup, martedì.

Nella classifica di Champions League, il Barcellona è ottavo, mentre l'Aston Villa occupa il secondo posto: un dato che evidenzia l'ottimo rendimento europeo della squadra di Emery in questa stagione.

Lamine Yamal resta fondamentale per l'attacco del Barcellona. Il giovane ha chiarito che le sue ambizioni vanno ben oltre il calcio di club e Flick conterà sulla sua creatività per scardinare una difesa dell'Aston Villa che ha subito appena cinque goal nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni.

Per l'Aston Villa, la trasferta al Camp Nou rappresenta un'altra occasione per dimostrare di poter competere con le migliori squadre d'Europa. Emery ha costruito una formazione capace di vincere ai massimi livelli e i risultati ottenuti in Champions League in questa stagione lo confermano.

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