Barcellona, l'aneddoto di Hleb: "Ronaldinho e Deco ubriachi agli allenamenti"

Aleksandr Hleb ricorda gli avvenimenti dell'estate 2008: "Il Barcellona cedette Ronaldinho e Deco perché temeva oscurassero Messi".

Quando è nato il moderno? Secondo molti nel 2003, l'anno dello sbarco di Frank Rijkaard e Ronaldinho. Secondo altri, nell'estate del 2008: l'anno in cui il Gaucho è stato ceduto e Lionel Messi, fin lì la sua ombra, ha cominciato a prendersi sempre più spazio.

Ne è convinto anche Aleksandr Hleb, stella 'minore' del Barcellona solo per una stagione, il 2008/2009. Ed è proprio lui a raccontare cosa sia accaduto nell'estate del passaggio del testimone: quella in cui due campioni come Ronaldinho e Deco sono stati ceduti per far spazio a Messi. Con un particolare curioso, raccontato dal bielorusso all'emittente locale 'VOKA TV'.

"Ronaldinho e Deco sono arrivati ubriachi all'allenamento. Ecco perché sono stati ceduti nel 2008: perché il Barcellona aveva paura che potessero fare ombra a Lionel Messi".

Un aneddoto a cui se ne aggiunge un altro, sempre raccontato da Hleb. E questa volta riguardante proprio l'ex , per nulla convinto di approdare al Barcellona dai Gunners.