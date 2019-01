Barcellona, altro rinforzo a gennaio: Moussa Wague in prima squadra

Il Barcellona farà esordire in prima squadra nel mese di gennaio il classe 1998 Moussa Wague, acquistato la scorsa estate dall'Eupen.

La difesa del Barcellona, a partire dal 1 gennaio del 2019, non avrà a disposizione come rinforzo solamente il colombiano Jeison Murillo, appena prelevato dal Valencia.

Il tecnico blaugrana Valverde, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha infatti deciso di inserire in prima squadra il classe 1998 Moussa Wague, acquistato la scorsa estate dall'Eupen dopo essersi messo in mostra al mondiale di Russia 2018 con la maglia della sua nazionale, il Senegal, segnando anche un goal nel match terminato per 2-2 contro il Giappone.

A convincere a dare una chance la ragazzo non solo gli infortuni di Sergi Roberto e Semedo sulle fasce ma anche le buone prestazioni che Wague ha collezionato con la seconda squadra blaugrana.

Wague, il cui cartellino è stato acquistato per 5 milioni di euro, ha un contratto fino al giugno del 2023 ed una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.