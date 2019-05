Barcellona, altro colpo olandese: preso Reis dal Groningen

Barcellona e Groningen hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Reis in Spagna dal prossimo giugno: operazione da 7,7 milioni di euro.

Dopo Frenkie De Jong altro colpo olandese per il di Valverde in vista della prossima stagione, la 2019-2020.

Secondo quanto riportato dal De Telegraaf i blaugrana ed il Groningen hanno trovato l'accordo per il trasferimento in per la cifra di 7,7 milioni di euro del centrocampista 18enne Ludovit Reis.

Il suo agente ha confermato che a giorni sarà a Barcellona per mettere nero su bianco sull'accordo. La prima stagione il ragazzo la passerà ovviamente nel Barcellona B per adattarsi alla nuova vita, ma è chiaro che aspira presto a giocare in prima squadra.

"I club hanno raggiunto un accordo. Questo week-end o lunedì voleremo a Barcellona per completare il trasferimento. Vogliamo che l'allenatore veda Ludovit durante gli allenamenti così potrà farsi una sua idea riguardo cosa potrà fare e quale sarà il suo livello a Barcellona".

Parteciperà alla tourneè estiva in agli ordini di Valverde. Si tratta di un centrocampista molto duttile, che può giocare in tutte le posizioni del reparto. Nella stagione in corso in Eredivisie ha collezionato 27 presenze.