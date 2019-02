Barcellona, altra polemica social per Vidal: messaggio a Valverde e ai critici

Arturo Vidal non ha preso bene la sostituzione al 63' a Bilbao. Il centrocampista del Barcellona in nottata ha postato una storia criptica.

Arturo Vidal torna a fare parlare i social network dopo lo 0-0 con il Barcellona arrivato sul campo dell'Athletic Bilbao. La sostituzione al 63' non è stata del tutto digerita dall'ex Juventus e Bayern Monaco, che dopo un periodo di calma sui propri canali è tornato a mandare frecciatine.

Nonostante la terza partita da titolare consecutiva nella Liga, il cambio poco dopo l'ora di gioco non è stato gradito al classe 1987, che già in panchina aveva lasciato intendere il suo disappuntp per la decisione di Valverde.

Questa notte ha postato un video nelle storie del proprio profilo Instagram, un messaggio che potrebbe essere diretto a Ernesto Valverde come a chi invece lo critica. Oltre alle emoji, non è casuale nemmeno la scelta musical, la traccia 'Vivencias remix' con una strofa emblematica:

"Vogliono vedermi sbagliare, ma non ho intenzione di andarmene, il mio cuore è di un guerriero, queste sono le regole del gioco e chiunque le romperà, pagherà".

In questa stagione, la sua prima blaugrana, Vidal ha già collezionato 31 presenze totali tra campionato e coppe, ma soltanto per 15 volte da titolare e soltanto per 7 volte in campo per gli interi 90 minuti.

Il suo rapporto con Valverde non sembra mai essere decollato e, dopo le polemiche di inizio stagione, questa possibile ennesima frecciata potrebbe non migliorare la posizione del cileno.