Barcellona, l'allarme di Font: "Il club rischia il fallimento"

L'emergenza Coronavirus ha bloccato il mondi intero e anche lo sport dovrà inevitabilmente attraversare un periodo difficile. Lo scenario potrebbe però essere addirittura drammatico in casa , dove il candidato alla presidenza Victor Font lancia un preoccupante allarme.

Il leader del gruppo 'Si al futur' ha esposto la sua previsione tramite una lunga lettera indirizzata alla stampa:

"Per molto tempo abbiamo avvertito i membri della società che il club si sta avviando verso la tempesta perfetta. Se i rischi erano grandi, ora sono diventati giganteschi. Siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il pianeta e avrà effetti in tutti i settori della vita, anche nello sport".

Il club catalano è anche alle prese con una forte crisi interna, che ha portato alle dimissioni di sei membri:

"Allo stesso modo, per mesi abbiamo assistito a una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club, un processo che è culminato in questi giorni con accuse e gravi rimproveri tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre a sei improvvise dimissioni".

Secondo Font il Barcellona rischia addirittura il fallimento:

"Il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over. Abbiamo vissuto la condanna del club per il caso Neymar. Aggiungiamo anche una politica sportiva irregolare, lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la significativa riduzione delle entrate a causa della pandemia. La squadra inoltre è in guerra civile da molte settimane contro la proprietà, con Messi che ha avuto un'aspra disputa con Bartomeu riguardo al taglio degli stipendi e con Eric Abidal per le accuse ricevute in merito al licenziamento dell'ex allenatore Ernesto Valverde".