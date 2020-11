Barcellona, c'è l'accordo per il taglio degli stipendi: risparmiati oltre 100 milioni

Il Barcellona ha trovato un principio di accordo con la prima squadra per l’adeguamento degli stipendi. 122milioni di retribuzione fissa risparmiati.

In un momento storico nel quale tutti i club si ritrovano costretti a fare i conti con i danni economici che il Coronavirus ha procurato, anche una delle società più importanti del pianeta, il , si è dovuto adeguare e cercare una soluzione che gli garantisse dell’ossigeno.

Il club catalano infatti, è riuscito a ridurre parte dell’enorme massa salariale che gravava sulle sue spalle e ci è riuscito grazie ad un accordo preliminare trovato con i componenti rosa della prima squadra.

Si tratta in definitiva di un taglio degli stipendi per la stagione in corso da circa 172 milioni di euro. Tale somma si suddivide in 122 milioni di retribuzione fissa e altri 50 milioni circa di bonus, con questi ultimi che saranno differiti nei prossimi tre anni.

A confermare il buon esito di un lungo negoziato che era iniziato lo scorso 11 novembre è stato lo stesso Barcellona dopo una lunga riunione (l’ultima di una lunga serie).

❗ Joint statement from the FC Barcelona salary negotiation table



ℹ The details: https://t.co/KQlUFUnbRc — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 27, 2020