Barcellona, Abidal sul rinnovo di Messi: "Ne stiamo già parlando, sono positivo"

Il Barcellona vuole blindare ulteriormente Leo Messi: lo conferma Abidal, che non chiude nemmeno le porte a un possibile ritorno di Neymar.

Il cambia gli interpreti in difesa, a centrocampo e in attacco, ma non il proprio centro di gravità: inevitabilmente Leo Messi, per quest'anno come per i prossimi. E con rinnovo di contratto che va delineandosi nei prossimi giorni.

A rivelarlo è stato Eric Abidal, direttore tecnico del club, in un'intervista concessa al 'Mundo Deportivo'. Messi già nelle scorse settimane ha affermato di poter chiudere la carriera al Barcellona.

"Ne stiamo già parlando. Non so se avremo presto notizie, perché la situazione dipenderà dal giocatore e dal suo entourage. Noi, come club, speriamo che si chiuda il prima possibile. Si saprà quando ci saranno certezze, ma io sono positivo".

Messi ha la possibilità di uscire ogni anno dal contratto, ma a suo dire solo quando il fisico non gli consentirà più di fare la differenza.

A proposito di uscite, Neymar in estate ha provato a lasciare il e tornare in Catalogna. Abidal ha confermato che comunque la porta non si è ancora chiusa e che per il Barça il brasiliano sarà sempre un'opzione.