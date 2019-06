Barbara Bonansea su Instagram: "Meglio in campo che in cucina, forse adesso ci credete anche voi"

L' femminile sta facendo sognare tutto il movimento calcistico con una cavalcata fin qui perfetta al Mondiale: l'ultima vittoria contro la proietta le azzurre ai quarti di finale, dove affronteranno l' . Barbara Bonansea, grande protagonista nel girone iniziale, ha caricato tutti togliendosi anche un piccolo 'sassolino dalla scarpa'.

L'attaccante azzurra ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la foto dell'esultanza finale dell'ultimo match, accompagnata da una frase che manda un messaggio ben preciso:

"Sempre più forti, Noi contro tutti. Perché forse adesso ci credete anche voi che stiamo meglio in campo che in cucina. Siamo tra le 8 migliori al mondo e non molliamo niente!".