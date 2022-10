Banfield-Talleres, Valoyes colpisce il guardalinee con una pallonata

L'attaccante, arrabbiato, ha calciato il pallone a gioco fermo colpendo in faccia il guardalinee: l'arbitro ha optato per l'ammonizione.

Episodio curioso nella semifinale di Copa Argentina tra Banfield e Talleres de Cordoba, match disputato nella serata italiana di ieri. Protagonista l'attaccante degli ospiti Diego Valoyes, che - stizzito per un'azione di gioco - ha reagito calciando un pallone a gioco fermo e colpendo in pieno volto l'assistente Miguel Savorani.

La botta ha stordito il guardalinee, che ha accusato le vertigini e ha richiesto l'intervento dello staff medico delle squadre.

L'arbitro German Delfino si è avvicinato all'assistente per capire la dinamica dell'episodio, accaduto al 38' del primo tempo, e optando per la semplice ammonizione nei confronti del numero 7 del Talleres de Cordoba.

Una scelta singolare quella del direttore di gara, che ha sorpreso anche lo stesso guardalinee: il regolamento prevede, infatti, l'espulsione per condotta violenta per una pallonata a gioco fermo.

Pochi minuti più tardi, Valoyes si è avvicinato al guardalinee Savorani, ancora stordito, per scusarsi per l'accaduto. Il secondo tempo è iniziato con qualche minuto di ritardo proprio per permettere all'assistente dell'arbitro di riprendersi dopo la pallonata.

La partita si è conclusa con il successo del Talleres grazie a una rete di Michael Santos al 79'. La squadra di Cordoba affronterà in finale di Copa Argentina - nella notte tra domenica e lunedì - il Patronato, che sempre ieri sera ha battuto il Boca Juniors al termine della lotteria dei rigori.