Banfield-Lanus infuocata: quattro ammoniti in un colpo solo

Finale di gara impegnativo per il direttore di gara Merlos, costretto ad estrarre quattro cartellini: due a testa per calmare le squadre.

Il Lanus torna a sperare dopo la vittoria esterna contro il Banfield. Un successo inaspettato, in trasferta, contro una squadra reduce da due vittorie di fila, per uno dei club che ha più faticato nel torneo argentino in corso. Un 2-1 accesosi nella ripresa, che ha portato il direttore di gara agli straordinari.

Sotto di un goal per la rete di Cabral e di un uomo in virtù del rosso rifilato a Quiroz, il Banfield si è spinto in avanti per tutta la seconda parte di gara, tra le polemiche dei giocatori in campo e del pubblico in seguito ad ogni minima perdita di tempo del Lanus.

Il Lanus è riuscito a raddoppiare con Orozco al minuto 85, ma il Banfield ha nuovamente riaperto la gara all'89', con sette minuti di recupero con cui provare a costruire l'insperato pari nel ventesimo turno del torneo. La rete di Chavez ha spinto tutti i biancoverdi in avanti, fino a quanto accaduto al 97'.

Il Banfield ha continuato l'azione d'attacco lasciando a terra un giocatore avversario. Risultato? Duri interventi per bloccare l'avanzata, fino al fischio dell'arbitro in seguito a spintoni, parapiglia e una situazione particolarmente esplosiva.

I giocatori del Banfield ritenevano che il Lanus stesse perdendo tempo, mentre gli ospiti che il loro compagno fosse realmente in difficoltà. Merlos, arbitro della sfida, ha così risolto la questione estraendo i cartellini in una maniera che difficilmente si vede.

Quattro ammoniti, tutti in una volta: due a testa nel giro di due secondi, pescati tra tutti i giocatori coinvolti. Nello specifico Andrés Chávez e Alejandro Cabrera per i padroni di casa, mentre Tomás Belmonte e Facundo Pérez sono finiti nel taccuino tra gli ospiti.